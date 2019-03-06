Çarşı ve Mahalle bekçisi kadrosuna yapılacak alımlarla alakalı 10 bin kişilik kadro ihdası Resmi Gazete'de yayımlanmış, binlerce aday tarafınca meraklı bekleyiş başlamıştı. Bekçi alım ilanlarının ne zaman yayımlanacağını merak eden adaylar, bekçi alım ilanlarıyla alakalı bilgiler almaya çalıştılar. Meraklı ve bir o kadar da heyecanlı geçen sürecin arkasından, yapılan açıklamada bekçi alım sayısının 8 bin olduğu ifade edildi ve ilanların Mart ayında yayımlanacağı bilgisi aktarıldı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

8 bin bekçi alımının mart ayında yapılacağının duyurulmasının ardından herhangi bir kesin tarih açıklaması gelmedi. Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki günlerde gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Başvuru tarihini merakla bekleyen adaylar için geri sayım başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuruya göre Mart ayında 8 bin bekçi alımı olacak. 2019 Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak

HANGİ İLLERDE 8 BİN BEKÇİ ALINACAK?

Konuyla alakalı önümüzdeki günlerde resmi açıklama olacağı ve İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde bekçi alımı yapılacağı ifade edildi. Fakat hangi ne kadar alım olacağı henüz netlik kazanmadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Önceki alımlarda çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda istenen şartlar şöyleydi:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitimkurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın

(b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2019 yılı ile birlikte bekçi maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, EGM bünyesinde bekçi olarak görev yapan lise mezunu bekçilerin aylık ortalama 3,970 TL, lisans mezunu bekçilerin 4,000 TL ve lisans mezunu bekçilerin ise 4,100 TL ile 4,400 TL civarı aylık kazançları vardır. Bu maaşlar ek ödemesiz maaşlar olup, belirtilen tutara görev yaptığı şehir farkı ilave edilmemiştir.