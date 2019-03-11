Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Son zamanların ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için vatandaşlar heyecan içinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 bin bekçi alımı yapılacağı ve alım için ilanın Mart ayında yayınlanacağı açıklamasını yapmasının ardından vatandaşlar konu ile ilgili gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, 8 bin bekçi alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Binlerce vatandaş 8 bin bekçi alımı için başvurularını gerçekleştirecek. 2019 Mart ayında ilana çıkacağı bildirilen 8 bin bekçi alımı ile ilgili ilan henüz yayınlanmadı. Bekçi alımının ne zaman yapılacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden 8 bin bekçi alımı ile ilgili şu ifadeye yer verildi:

"772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır"

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Emniyet Genel Müdürlüğü belirlenen şartları 2019 yılı itibariyle değişiklik gösterebilir. Bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde sıralanmıştı:

Çarşı ve mahalle üzerinden bekçi alımı başvuru şartları;

- Türk vatandaşı olmak,

- Lise mezunu olmak,

- Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.