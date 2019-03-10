8 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için adaylar hazırlık içinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 bin bekçi alımı yapılacağı açıklamasını yapmasının ardından alımların ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, detaylar belli oldu mu? 8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan açıklamada, 8 bin bekçi alımı için ilanın 2019 Mart ayında çıkacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz gün Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde şöyle bir duyuru yapıldı:

"772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

Konu ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Emniyet Genel Müdürlüğü belirlenen şartları 2019 yılı itibariyle değişiklik gösterebilir. Bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde sıralanmıştı: