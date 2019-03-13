2019 yılında kamuya 6450 memur ve işçi alımı yapılacak. Bu bağlamda Devlet Personel Başkanlığı, kamuya alınacak memur ve işçilere ilişkin detayları açıkladı. İşte 2019 kamu 6450 memur işçi son dakika personel alımı personel alım boş kadrolar başvuru tarihleri ve açıklamalar sayfamızda. Memur ilan ve personel alım detaylarına sitemiz üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

İŞTE PERSONEL ALINACAK BOŞ KADROLAR

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi

28 kişi

Son başvuru tarihi: 20 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı

Sözleşmeli Sekreter

1 kişi

Son başvuru tarihi: 19 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı

Sözleşmeli Sekreter

1 kişi

Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı Anvers Başkonsolosluğu

Sözleşmeli sekreter

1 kişi

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı Bakü Başkonsolosluğu

Sözleşmeli sekreter

1 kişi

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı Bakü Başkonsolosluğu

Sözleşmeli sekreter

1 kişi

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı

5 hukuk müşaviri

Son başvuru tarihi: 28 Mart 2019

İzmir Demokrasi Üniversitesi

20 akademik personel

Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019

Kocaköy Belediye Başkanlığı

1 memur

Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

9 Akademik Personel

Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019

Atatürk Üniversitesi

58 Akademik personel

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Gümüşhane Üniversitesi

5 Akademik personel

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Senir Belediye Başkanlığı

2 memur

Son başvuru tarihi: 19 Mart 2019



Süleyman Demirel Üniversitesi

10 Akademik personel

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü

3 sürekli işçi

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

23 akademik personel

Aksaray Üniversitesi

69 akademik personel

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Marmara Üniversitesi

4 sözleşmeli bilişim personeli

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

29 akademik personel

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Batman Üniversitesi

71 akademik personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

52 Akademik personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Mersin Üniversitesi

14 Akademik personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Yalova Üniversitesi

15 akademik personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Yozgat Bozok Üniversitesi

40 sözleşmeli personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

6 sözleşmeli personel

Son başvuru tarihi: 5 Nisan 2019

Gümüşhane Üniversitesi

15 akademik personel

Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

58 akademik personel

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019

Şırnak Üniversitesi

4 akademik personel

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

34 akademik personel

Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

34 akademik personel

Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

51 sözleşmeli personel

12 Mart 2019

Bartın Üniversitesi

Öğretim üyesi

9 kişi

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019

Genelkurmay Başkanlığı

51 sözleşmeli personel

Son başvuru tarihi: 29 Mart 2019

Sinop Üniversitesi

7 akademik personel

Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019

Mardin Artuklu Üniversitesi

9 akademik personel

Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019

Jandarma Genel Komutanlığı

3375 askeri personel

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019

Sahil Güvenlik Komutanlığı

300 askeri personel

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Teknisyen, tekniker, usta, aşçı, memur

15 kişi

Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Yazılım geliştirme uzmanı

20 kişi

Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Gömülü yazılım mühendisi

2 kişi

Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Uzman yardımcısı

300 kişi

Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019

Milli Savunma Bakanlığı

1300 askeri personel

Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2019

Milli Eğitim Bakanlığı

13 sözleşmeli personel

Son başvuru tarihi: 22 Mart 2019

TEDAŞ

Müfettiş yardımcısı

10 kişi

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

TCDD

356 işçi

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

Savunma Sanayii Başkanlığı

34 sözleşmeli personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Artvin Çoruh Üniversitesi

18 akademik personel

Son başvuru tarihi: 20 Mart 2019

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI HAKKINDA KISA BİR BİLGİ

Devlet Personel Başkanlığının kurulmasını gerektiren ana sebepler olan personel rejiminin esaslarını belirleme, Devlet personel politikasının belirlenmesinde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve bu konularda koordinasyonu sağlamak görevleri hususunda, kendiliğinden veya hükümetlerin bu yönde görevlendirmesi üzerine muhtelif zamanlarda yürüttüğü çalışmalara rastlanmaktadır. Örneğin, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan personelin hukuki ve mali rejimini düzenlemek üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi hazırlayarak bu alandaki büyük bir ihtiyacı gidermiştir.

Devlet Personel Başkanlığına, eğitime ilişkin verilmiş olan yetki ve görevler, merkezi personel örgütü olmanın bir sonucu olarak çok kapsamlı tutulmuştur. Bu husustaki çalışmalar Eğitim Dairesi tarafından yürütülmektedir. Devlet Personel Başkanlığının Eğitim Dairesinin eğitim hususunda bugüne kadar yerine getirebildiği çalışmalar; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliğinin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak, kurumlara hizmet içi eğitim yönetmeliklerinin çıkarılmasında yardımcı olmak, kurumlardan intikal eden aday eğitim programlarının yanlışlıklarını düzeltmek, eksiklerini tamamlatmak, yurt içinde mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutma ve ihtisas yaptırma talebinde bulunan kurumlarla yetiştirmek amacıyla yurt dışına eleman gönderme talebinde bulunan kurumlara kontenjan tahsis işlemlerini yürütme, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi'nde Yabancı dil eğitimine alınacak personeli belirleme, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin kanun taslakları hazırlama, muhtelif zamanlarda tek başına veya bazı kuruluşlarla işbirliği içinde üst kademe yöneticilerine ve belediyelerin personeline eğitim programları düzenleme, kurumların eğitim faaliyetlerinin, anketlerin doldurtulması suretiyle istatistiki veri haline getirerek, Devlet İstatistik Enstitüsü ile birlikte bu istatistiki verileri yayınlama şeklinde sayılabilir.

190 sayılı KHK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığının sekreteryalığında, genel ve katma bütçeli kurumlar için Maliye Bakanlığı ile mahalli idareler için İçişleri Bakanlığıyla oluşturulan prensipler doğrultusunda kadro iptal, ihdas, serbest bırakma, değişiklik, tahsis-tenkis işlemlerinin düzenli olarak yürütülmektedir. İlk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak yeterlik ve yarışma sınavlarının esaslarını belirleyen genel bir yönetmelik hazırlayarak kurumların bu hususta çıkaracakları kurumsal atama yönetmeliklerinin Anayasaya, kanunlara ve genel yönetmeliğe uygun, hizmet özelliklerini gözetecek, eşitlik ve adaleti bozmayacak bir şekilde düzenlenmesini sağlama, genel ve katma bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve mahalli idarelerden gelen açıktan atama taleplerini değerlendirmek şeklindeki çalışmalar Başkanlığın işe alma hususundaki uygulamalarına örnek gösterilebilir.

4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirilen ve özelleştirme programına alınan kuruluşlardaki personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakliyle görevlendirilmesi üzerine Devlet Personel Başkanlığına verilen açıktan atama taleplerinin değerlendirilmesi işlemlerinin, kamu istihdam politikaları ve kuruluşların asgari hizmet icapları gibi soyut ve ölçülmesi zor kıstaslara bağlanmasına rağmen, Başkanlık uzmanlarının, soyut sayılabilecek kıstasları, eşit işe eşit ücret prensibini gerçekleştirme, günün gelişen ve deşişen şartlarına uygun unvanlara eleman alınmasını sağlama gibi somutlaştırma çabalarının giriştişi görülmektedir. Bekçi kadroları yerine koruma ve güvenlik kadrolarına yapılacak atamalara izin verilmesi, teknisyen yardımcısı kadrolarının zamanla boşaltılarak teknisyen kadrosuyla değiştirilmesi amaçlanarak bu kadrolara atama izni verilmemesi buna örnek gösterilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılması taleplerine ilişkin işlemler ile geçici personel uygulamasına ilişkin olarak, bir kısım üniversitelerin sanat bölümlerinde model çalıştırılması, DİE'de geçici olarak istatistikçilerin istihdam edilmesi Kamu İktisadi Teşebbüslerine ilişkin geçici personel taleplerinin değerlendirilmesi gibi işlemler de Başkanlığın düzenli olarak yürüttüğü işlemlerdendir.