2019 yılında kamuya 6450 memur ve işçi alımı yapılacak. Bu bağlamda Devlet Personel Başkanlığı, kamuya alınacak memur ve işçilere ilişkin detayları açıkladı. İşte 2019 kamu 6450 memur işçi son dakika personel alımı personel alım boş kadrolar başvuru tarihleri ve açıklamalar sayfamızda. Memur ilan ve personel alım detaylarına sitemiz üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.
İŞTE PERSONEL ALINACAK BOŞ KADROLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi
28 kişi
Son başvuru tarihi: 20 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı
Sözleşmeli Sekreter
1 kişi
Son başvuru tarihi: 19 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı
Sözleşmeli Sekreter
1 kişi
Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı Anvers Başkonsolosluğu
Sözleşmeli sekreter
1 kişi
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı Bakü Başkonsolosluğu
Sözleşmeli sekreter
1 kişi
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı Bakü Başkonsolosluğu
Sözleşmeli sekreter
1 kişi
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Dışişleri Bakanlığı
5 hukuk müşaviri
Son başvuru tarihi: 28 Mart 2019
İzmir Demokrasi Üniversitesi
20 akademik personel
Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019
Kocaköy Belediye Başkanlığı
1 memur
Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
9 Akademik Personel
Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019
Atatürk Üniversitesi
58 Akademik personel
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Gümüşhane Üniversitesi
5 Akademik personel
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Senir Belediye Başkanlığı
2 memur
Son başvuru tarihi: 19 Mart 2019
Süleyman Demirel Üniversitesi
10 Akademik personel
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Vakıflar Genel Müdürlüğü
3 sürekli işçi
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
23 akademik personel
Aksaray Üniversitesi
69 akademik personel
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Marmara Üniversitesi
4 sözleşmeli bilişim personeli
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
29 akademik personel
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019
Batman Üniversitesi
71 akademik personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
52 Akademik personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Mersin Üniversitesi
14 Akademik personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Yalova Üniversitesi
15 akademik personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Yozgat Bozok Üniversitesi
40 sözleşmeli personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
6 sözleşmeli personel
Son başvuru tarihi: 5 Nisan 2019
Gümüşhane Üniversitesi
15 akademik personel
Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
58 akademik personel
Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019
Şırnak Üniversitesi
4 akademik personel
Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
34 akademik personel
Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
34 akademik personel
Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
51 sözleşmeli personel
12 Mart 2019
Bartın Üniversitesi
Öğretim üyesi
9 kişi
Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019
Genelkurmay Başkanlığı
51 sözleşmeli personel
Son başvuru tarihi: 29 Mart 2019
Sinop Üniversitesi
7 akademik personel
Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019
Mardin Artuklu Üniversitesi
9 akademik personel
Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019
Jandarma Genel Komutanlığı
3375 askeri personel
Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019
Sahil Güvenlik Komutanlığı
300 askeri personel
Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Teknisyen, tekniker, usta, aşçı, memur
15 kişi
Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Yazılım geliştirme uzmanı
20 kişi
Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Gömülü yazılım mühendisi
2 kişi
Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Uzman yardımcısı
300 kişi
Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019
Milli Savunma Bakanlığı
1300 askeri personel
Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2019
Milli Eğitim Bakanlığı
13 sözleşmeli personel
Son başvuru tarihi: 22 Mart 2019
TEDAŞ
Müfettiş yardımcısı
10 kişi
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
TCDD
356 işçi
Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
Savunma Sanayii Başkanlığı
34 sözleşmeli personel
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Artvin Çoruh Üniversitesi
18 akademik personel
Son başvuru tarihi: 20 Mart 2019
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI HAKKINDA KISA BİR BİLGİ
Devlet Personel Başkanlığının kurulmasını gerektiren ana sebepler olan personel rejiminin esaslarını belirleme, Devlet personel politikasının belirlenmesinde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve bu konularda koordinasyonu sağlamak görevleri hususunda, kendiliğinden veya hükümetlerin bu yönde görevlendirmesi üzerine muhtelif zamanlarda yürüttüğü çalışmalara rastlanmaktadır. Örneğin, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan personelin hukuki ve mali rejimini düzenlemek üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi hazırlayarak bu alandaki büyük bir ihtiyacı gidermiştir.
Devlet Personel Başkanlığına, eğitime ilişkin verilmiş olan yetki ve görevler, merkezi personel örgütü olmanın bir sonucu olarak çok kapsamlı tutulmuştur. Bu husustaki çalışmalar Eğitim Dairesi tarafından yürütülmektedir. Devlet Personel Başkanlığının Eğitim Dairesinin eğitim hususunda bugüne kadar yerine getirebildiği çalışmalar; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliğinin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak, kurumlara hizmet içi eğitim yönetmeliklerinin çıkarılmasında yardımcı olmak, kurumlardan intikal eden aday eğitim programlarının yanlışlıklarını düzeltmek, eksiklerini tamamlatmak, yurt içinde mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutma ve ihtisas yaptırma talebinde bulunan kurumlarla yetiştirmek amacıyla yurt dışına eleman gönderme talebinde bulunan kurumlara kontenjan tahsis işlemlerini yürütme, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi'nde Yabancı dil eğitimine alınacak personeli belirleme, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin kanun taslakları hazırlama, muhtelif zamanlarda tek başına veya bazı kuruluşlarla işbirliği içinde üst kademe yöneticilerine ve belediyelerin personeline eğitim programları düzenleme, kurumların eğitim faaliyetlerinin, anketlerin doldurtulması suretiyle istatistiki veri haline getirerek, Devlet İstatistik Enstitüsü ile birlikte bu istatistiki verileri yayınlama şeklinde sayılabilir.
190 sayılı KHK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığının sekreteryalığında, genel ve katma bütçeli kurumlar için Maliye Bakanlığı ile mahalli idareler için İçişleri Bakanlığıyla oluşturulan prensipler doğrultusunda kadro iptal, ihdas, serbest bırakma, değişiklik, tahsis-tenkis işlemlerinin düzenli olarak yürütülmektedir. İlk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak yeterlik ve yarışma sınavlarının esaslarını belirleyen genel bir yönetmelik hazırlayarak kurumların bu hususta çıkaracakları kurumsal atama yönetmeliklerinin Anayasaya, kanunlara ve genel yönetmeliğe uygun, hizmet özelliklerini gözetecek, eşitlik ve adaleti bozmayacak bir şekilde düzenlenmesini sağlama, genel ve katma bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve mahalli idarelerden gelen açıktan atama taleplerini değerlendirmek şeklindeki çalışmalar Başkanlığın işe alma hususundaki uygulamalarına örnek gösterilebilir.
4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirilen ve özelleştirme programına alınan kuruluşlardaki personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakliyle görevlendirilmesi üzerine Devlet Personel Başkanlığına verilen açıktan atama taleplerinin değerlendirilmesi işlemlerinin, kamu istihdam politikaları ve kuruluşların asgari hizmet icapları gibi soyut ve ölçülmesi zor kıstaslara bağlanmasına rağmen, Başkanlık uzmanlarının, soyut sayılabilecek kıstasları, eşit işe eşit ücret prensibini gerçekleştirme, günün gelişen ve deşişen şartlarına uygun unvanlara eleman alınmasını sağlama gibi somutlaştırma çabalarının giriştişi görülmektedir. Bekçi kadroları yerine koruma ve güvenlik kadrolarına yapılacak atamalara izin verilmesi, teknisyen yardımcısı kadrolarının zamanla boşaltılarak teknisyen kadrosuyla değiştirilmesi amaçlanarak bu kadrolara atama izni verilmemesi buna örnek gösterilebilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılması taleplerine ilişkin işlemler ile geçici personel uygulamasına ilişkin olarak, bir kısım üniversitelerin sanat bölümlerinde model çalıştırılması, DİE'de geçici olarak istatistikçilerin istihdam edilmesi Kamu İktisadi Teşebbüslerine ilişkin geçici personel taleplerinin değerlendirilmesi gibi işlemler de Başkanlığın düzenli olarak yürüttüğü işlemlerdendir.
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