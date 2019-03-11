ÖSYM 25 bin maaşla personel alım başvuru şartları nedir? (2019 ÖSYM personel alım ilanları)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanı kadroları için 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Sözleşmeli 5 bilişim personeli için ilana çıkan ÖSYM, işe alacağı personele 12 bin 744 lira ile 25 bin 489 lira arasında maaş verecek

SÖZLÜ SINAVDA TEORİ VE UYGULAMA SORULARI YÖNELTİLECEK

Sözlü sınavda adaylara yazılım mühendisliği, proje yönetimi, veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri, programlama dilleri (C#, C veya Java), ASP.net gibi web tabanlı uygulama, bilgisayar ağları, bilgi güvenliği, işletim sistemleri, yazılım mimarisi ve iş zekası süreçleri konularında teori ve uygulama soruları yöneltilecek.

Ayrıca sınav komisyonu adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını isteyerek, algoritmayı doğru olarak kodlamalarını, nesne tabanlı programlama ve test güdümlü programlama bilgilerini ve tasarım kalıplarının uygulanması ile veri tabanı bilgilerini ölçecek.

Sınav sonuçları adaylara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden bildirilecek.

BRÜT MAAŞ TUTARI 25 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Sınavda başarılı olup işe alınacak personelin aylık brüt maaş tavanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (Ocak-Temmuz 2019 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 6.372,49 lira) belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak.

Buna göre sınavda başarılı olup yazılım uzmanı pozisyonunda işe alınacak bir personelin brüt maaş tutarının tavanı 25 bin 489 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca işe alınacak diğer yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanının brüt maaş tavanları 19 bin 117 lira 47 kuruş, bir diğer ağ ve sistem uzmanın maaşı da 12 bin 744 lira 98 kuruş olarak ilan edildi.

ÖSYM Nedir?

ÖSYM 1974 yılındaki kuruluş mantığı ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı ve temelde üniversiteye giriş sınavlarını yapmak üzere kurulmuş olan bir Kamu Kuruluşudur. Başlangıçta yalnızca üniversiteye girmek isteyen adayların sınavlarını ve yerleştirme işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur.

ÖSYM Başkanlığı şu anda Ankara Bilkent'te yer almaktadır. Ayrıca Kurumun Ankara Öveçler'de bir sınav merkezi, Esenboğa'da ise 5000 Kişilik bir E-YDS sınav merkezi bulunmaktadır. Ayrıca diğer büyük illerde de sınav merkezleri bulunmaktadır.

ÖSYM 5000 kişilik bu sınav merkezinde Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı sınavını ilk kez elektronik olarak gerçekleştirmek istemiş lakin çıkan teknik aksaklıklar nedeniyle sınav tamamlanamamıştır.

ÖSYM Ne İş Yapar?

ÖSYM'nin görevi her ne kadar kuruluş aşamasında Yüksek Öğretim Kanunu'nun mülga 10.maddesinde; "yüksek öğretim kurumlarına öğrenci alınması ile ilgili sınavları hazırlamak, yapmak ve bunların sonucunda yerleştirmelerini yapmak" olarak tanımlanmışsa da bugün ÖSYM hemen her alanda sınavlar gerçekleştirmekte ve bu sınavlar neticesinde adayların yerleştirme işlemlerini de gerçekleştirmektedir.

Bu sınavlar arasında asli görev tanımı dahlindeki üniversiteye giriş sınavı olan YKS'nin yanı sıra,

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile

A Grubu Kariyer Meslek Sınavları olan;

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Sınavı

Kaymakam Adaylığı Sınavı

Adli ve İdari Yargı Hakimliği Sınavları

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı

İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcılığı

Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcılığı gibi sınavları da gerçekleştirmektedir.

Bu geniş sınav tabanı neticesinde ÖSYM'nin açılımı da değiştirilmiş, farklı bir hâl almıştır.

ÖSYM tüm bu sınavlarda, gerek sınav sorularının hazırlanışı, kitapçıkların basımı, yayımı, dağıtılması ve sınav merkezlerinden yeniden toplanması konusunda gerekse sınavların organizasyonu, sınava girilecek merkezlerin tespiti, sınavlarda görev yapacak gözetmenlerin belirlenmesi ve görevlendirilmesi hususlarında görevli ve yetkilidir. Sınavların neticelerine göre adayların yerleştirme işlemlerini de yine ÖSYM yapmaktadır.

ÖSYM'nin Açılımı Nedir?

ÖSYM'nin açılımı kuruluşu esnasında, kurum sadece öğrencileri alakadar ettiğinden; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi idi. Ancak bu isim, ÖSYM'nin sınav alanı genişlediğinden ve artık anlamsız kaldığından 2010 yılında kısaltması olan ÖSYM'ye dokunulmaksızın; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi olarak değiştirilmiştir. Yani şu an ÖSYM'nin açılımı "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi"dir.