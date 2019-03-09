İŞKUR 2 bin güvenlik görevlisi alacağını açıkladı. Adaylar başvurulara İŞKUR sitesi üzerinden yoğun bir ilgi gösterdi. İŞKUR işe alım ilanlarına kurumun internet sitesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu (İşkur) istihdam teşvikleri, istihdam projeleri ile işsizlikle mücadele eden kritik bir kurumdur. İşkur işsiz olan insanların iş bulmasına yardımcı olur. Personel ihtiyacı olan iş yerlerinin personel açığını kapatır. İşkur'un hedefi istihdam oluşturmak, istihdamı desteklemektir.
2 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- T.C vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Silahlı güvenlik görevlileri için ise 21 yaşında büyük olmak,
- Güvenlik kimlik kartına sahip olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- En az ilköğretim mezunu olmak,
- Kamera sistemleri izleme/kullanma konusunda tecrübeli,
- Sağlık problemi bulunmamak,
- Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl süreyle tecil ettirmiş olmak,
- Vardiyalı mesai sisteminde görev alabilecek,
- İletişim becerisi gelişmiş, kendini ifade yeteneği bulunan,
2 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden yayımlanan toplamda 2 bin kişilik güvenlik personeli alım ilanına başvuru yapmak çok kolay işkur sitesine giderek başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca başvuru yapmak için hzılıca BURAYI tıklayınız
İŞTE İŞKUR'DAKİ AKTİF İŞ İLANLARI
Beden İşçisi (Genel) 6875
Makineci (Dikiş) 2414
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2185
Satış Danışmanı / Uzmanı 1859
Temizlik Görevlisi 1756
Garson (Servis Elemanı) 1214
Büro Memuru (Genel) 1146
Güvenlik Görevlisi 1139
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077
Kasiyer 804
Reyon Görevlisi 796
Aşçı Yardımcısı 736
Ön Muhasebeci 588
Şoför-Yük Taşıma 495
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 480
Aşçı 445
Konfeksiyon İşçisi 445
Bulaşıkçı (Stevard) 440
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 374
İmal İşçisi 370
Beden İşçisi (İnşaat) 352
Dokuma Konfeksiyon Makineci 328
Kurye 306
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 304
Cankurtaran 301
Elektrikçi (Genel) 286
CNC Torna Tezgahı Operatörü 275
Pazarlamacı 271
Beden İşçisi (Temizlik) 261
Ütücü 260
Proses İşçisi 256
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 244
Ayakçı (Tekstil) 231
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 227
Sekreter 187
Kalite Kontrolcü-Tekstil 183
Şoför (Yolcu Taşıma) 181
Ambar/Depo Görevlisi 180
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 175
Düz Dikiş Makineci 169
Motosikletli Kurye 160
Makine Mühendisi 157
Bahçıvan 156
CNC Freze Tezgahı Operatörü 155
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 155
Çağrı Merkezi Elemanı 152
Diğer Büro Memurları 150
Satış Temsilcisi / Plasiyer 148
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 142
Mekanik Bakım Onarımcısı 132
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 131
Elektrik Teknisyeni 130
Ayakkabı İmalatçısı 128
Mermer İşçisi 127
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 120
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 115
Mutfak Görevlisi 111
Müşteri Temsilcisi 108
Terzi 108
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 106
Teknik Servis Elemanı 105
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 101
Diğer Lastik İmalat İşçileri 100
Figüran 100
Grafiker 100
Yöresel Bez Dokumacısı 100
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 99
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 99
Sevkiyat Görevlisi 99
Muhasebe Meslek Elemanı 98
Tır-Çekici Şoförü 98
Oda Görevlisi-Turizm 92
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 90
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 90
Çaycı 88
Metal Mamuller Montaj İşçisi 83
Teknik Ressam 75
Kesimci (Konfeksiyon) 74
Kalite Kontrolcü 227
Muhasebeci 212
Depo Sevkiyat Sorumlusu 206
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 205
Servis Komisi 205
Forklift Operatörü 199
Market Elemanı 195
Paketleme işçisi 192
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 190
Büro İşçisi 72
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 72
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 71
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 70
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 70
Halkla İlişkiler Görevlisi 70
Kasap 70
Mobilya Montajcısı 67
Ara Ütücü 65
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 64
Dış Ticaret Meslek Elemanı 63
Makine Bakımcı 63
Okul Öncesi Öğretmeni 63
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 61
Bayan Kuaförü 59
Makine Teknikeri 59
Elektrik Teknikeri 58
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 57
Gıda Mühendisi 57
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 57
İngilizce Öğretmeni 56
Son Ütücü 56
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 55
Boyacı-Metal 54
Gıda Teknikeri 53
İthalat-İhracat Sorumlusu 53
Büro Yönetimi Elemanı 52
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 52
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 52
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 52
Alüminyum Doğramacı 51
Deri İşçisi 51
İlaç Üretim Operatörü 51
Sınıf Öğretmeni 51
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 51
Giysi Tadilatçısı 50
Mobilya Döşeme İşçisi 50
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 50
Ambalajcı (El İle) 48
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 47
Seramik İmal İşçisi 47
Sigortacılık Meslek Elemanı 47
Kamyon Şoförü 46
Betonarmeci 45
Hasta Danışmanı 45
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 45
Türkiye İş Kurumu (İşkur) Nedir?
Türkiye İş Kurumu (İşkur) istihdam teşvikleri, istihdam projeleri ile işsizlikle mücadele eden kritik bir kurumdur. İşkur işsiz olan insanların iş bulmasına yardımcı olur. Personel ihtiyacı olan iş yerlerinin personel açığını kapatır. İşkur'un hedefi istihdam oluşturmak, istihdamı desteklemektir. Türkiye İş Kurumundan (İşkur) önce İş ve İşçi Bulma kurumu faaliyet gösteriyordu. Ancak bu kurum 2000 yılında kapandığında İşkur kuruldu ve istihdam çalışmaları devam etti. İşkur bugüne kadar binlerce kişinin iş bulmasında binlerce iş yerinin de personel açığını kapatmasında yardımcı olmuştur. İşkur projeleriye, bilişim ağıyla işsiz insanların iş bulmasını sağlar. İşsiz olan kişilere eğitim vererek, meslek edinme kursları düzenleyerek donanımlı personeller haline getirir. Böylece işsizlerin iş bulmasında ve iş kurmasında pay sahibi olur.
İşkur'a Nasıl Kayıt Olunur?
İlk olarak İşkur'a kayıt olmak istiyorsanız iş arayan mı yoksa iş veren mi olduğunuzu www.iskur.gov.tr adresi üzerinden belirtmeniz gerekmektedir. Eğer iş arıyorsanız İşkur iş arayan kayıt olma eğer iş verenseniz İŞKUR işveren kayıt olma linkleri üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Bu ayrımı yaptıktan sonra ekranda üyelik sözleşmesi çıkacak ve siz o üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra profil bilgilerinizi eksiksiz vermeniz gerekmektedir. Peki nedir bu profil bilgileri? Üyelik isminiz, üyelik şifreniz, soy isim bilgileri, eğitim bilgileri, iş bilgileri gibi bilgilerinizi eksiksiz girmelisiniz. Ayrıca profil fotoğrafı da profilinizi daha iyi gösterecektir. Üyelik bilgilerinizi doldurduktan sonra İŞKUR sistem üzerinden sizinle ilgilenmesi için bir danışman yönlendirecektir. Bu noktada iş veren veya iş arayan olarak bu danışmanın tavsiyeleri doğrultusunda aramalara başlayabilirsiniz. Türkiye İş Kurumuna (İşkur) kayıt olmak isteyenlerin önünde iki farklı yol vardır. İşkur'a elektronik ortamda internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz. Ancak internet üzerinden İşkur'a kayıt olmak istemezseniz bulunduğunuz bölgedeki en yakın İşkur şubesine yani İşkur İl Müdürlüğüne giderek kayıt olabilirsiniz. İşkur İl Müdürlüğüne gittiğinizde eğitim durumunuzu, işsiz olduğunuzu anlatarak kayıt için başvuru yapabilirsiniz. Kayıt için gereken bilgileri İşkur Müdürlüğündeki görevliler sizden isteyecektir.
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