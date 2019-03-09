İŞKUR 2 bin güvenlik görevlisi alacağını açıkladı. Adaylar başvurulara İŞKUR sitesi üzerinden yoğun bir ilgi gösterdi. İŞKUR işe alım ilanlarına kurumun internet sitesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu (İşkur) istihdam teşvikleri, istihdam projeleri ile işsizlikle mücadele eden kritik bir kurumdur. İşkur işsiz olan insanların iş bulmasına yardımcı olur. Personel ihtiyacı olan iş yerlerinin personel açığını kapatır. İşkur'un hedefi istihdam oluşturmak, istihdamı desteklemektir.

2 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Silahlı güvenlik görevlileri için ise 21 yaşında büyük olmak,

- Güvenlik kimlik kartına sahip olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- En az ilköğretim mezunu olmak,

- Kamera sistemleri izleme/kullanma konusunda tecrübeli,

- Sağlık problemi bulunmamak,

- Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl süreyle tecil ettirmiş olmak,

- Vardiyalı mesai sisteminde görev alabilecek,

- İletişim becerisi gelişmiş, kendini ifade yeteneği bulunan,

2 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan toplamda 2 bin kişilik güvenlik personeli alım ilanına başvuru yapmak çok kolay işkur sitesine giderek başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca başvuru yapmak için hzılıca BURAYI tıklayınız

İŞTE İŞKUR'DAKİ AKTİF İŞ İLANLARI

Beden İşçisi (Genel) 6875

Makineci (Dikiş) 2414

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2185

Satış Danışmanı / Uzmanı 1859

Temizlik Görevlisi 1756

Garson (Servis Elemanı) 1214

Büro Memuru (Genel) 1146

Güvenlik Görevlisi 1139

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077

Kasiyer 804

Reyon Görevlisi 796

Aşçı Yardımcısı 736

Ön Muhasebeci 588

Şoför-Yük Taşıma 495

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 480

Aşçı 445

Konfeksiyon İşçisi 445

Bulaşıkçı (Stevard) 440

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 374

İmal İşçisi 370

Beden İşçisi (İnşaat) 352

Dokuma Konfeksiyon Makineci 328

Kurye 306

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 304

Cankurtaran 301

Elektrikçi (Genel) 286

CNC Torna Tezgahı Operatörü 275

Pazarlamacı 271

Beden İşçisi (Temizlik) 261

Ütücü 260

Proses İşçisi 256

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 244

Ayakçı (Tekstil) 231

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 227

Sekreter 187

Kalite Kontrolcü-Tekstil 183

Şoför (Yolcu Taşıma) 181

Ambar/Depo Görevlisi 180

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 175

Düz Dikiş Makineci 169

Motosikletli Kurye 160

Makine Mühendisi 157

Bahçıvan 156

CNC Freze Tezgahı Operatörü 155

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 155

Çağrı Merkezi Elemanı 152

Diğer Büro Memurları 150

Satış Temsilcisi / Plasiyer 148

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 142

Mekanik Bakım Onarımcısı 132

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 131

Elektrik Teknisyeni 130

Ayakkabı İmalatçısı 128

Mermer İşçisi 127

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 120

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 115

Mutfak Görevlisi 111

Müşteri Temsilcisi 108

Terzi 108

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 106

Teknik Servis Elemanı 105

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 101

Diğer Lastik İmalat İşçileri 100

Figüran 100

Grafiker 100

Yöresel Bez Dokumacısı 100

Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 99

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 99

Sevkiyat Görevlisi 99

Muhasebe Meslek Elemanı 98

Tır-Çekici Şoförü 98

Oda Görevlisi-Turizm 92

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 90

Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 90

Çaycı 88

Metal Mamuller Montaj İşçisi 83

Teknik Ressam 75

Kesimci (Konfeksiyon) 74



Kalite Kontrolcü 227

Muhasebeci 212

Depo Sevkiyat Sorumlusu 206

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 205

Servis Komisi 205

Forklift Operatörü 199

Market Elemanı 195

Paketleme işçisi 192

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 190



Büro İşçisi 72

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 72

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 71

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 70

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 70

Halkla İlişkiler Görevlisi 70

Kasap 70

Mobilya Montajcısı 67

Ara Ütücü 65

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 64

Dış Ticaret Meslek Elemanı 63

Makine Bakımcı 63

Okul Öncesi Öğretmeni 63

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 61

Bayan Kuaförü 59

Makine Teknikeri 59

Elektrik Teknikeri 58

Elektrik-Elektronik Teknisyeni 57

Gıda Mühendisi 57

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 57

İngilizce Öğretmeni 56

Son Ütücü 56

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 55

Boyacı-Metal 54

Gıda Teknikeri 53

İthalat-İhracat Sorumlusu 53

Büro Yönetimi Elemanı 52

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 52

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 52

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 52

Alüminyum Doğramacı 51

Deri İşçisi 51

İlaç Üretim Operatörü 51

Sınıf Öğretmeni 51

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 51

Giysi Tadilatçısı 50

Mobilya Döşeme İşçisi 50

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 50

Ambalajcı (El İle) 48

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 47

Seramik İmal İşçisi 47

Sigortacılık Meslek Elemanı 47

Kamyon Şoförü 46

Betonarmeci 45

Hasta Danışmanı 45

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 45

Türkiye İş Kurumu (İşkur) Nedir?

Türkiye İş Kurumu (İşkur) istihdam teşvikleri, istihdam projeleri ile işsizlikle mücadele eden kritik bir kurumdur. İşkur işsiz olan insanların iş bulmasına yardımcı olur. Personel ihtiyacı olan iş yerlerinin personel açığını kapatır. İşkur'un hedefi istihdam oluşturmak, istihdamı desteklemektir. Türkiye İş Kurumundan (İşkur) önce İş ve İşçi Bulma kurumu faaliyet gösteriyordu. Ancak bu kurum 2000 yılında kapandığında İşkur kuruldu ve istihdam çalışmaları devam etti. İşkur bugüne kadar binlerce kişinin iş bulmasında binlerce iş yerinin de personel açığını kapatmasında yardımcı olmuştur. İşkur projeleriye, bilişim ağıyla işsiz insanların iş bulmasını sağlar. İşsiz olan kişilere eğitim vererek, meslek edinme kursları düzenleyerek donanımlı personeller haline getirir. Böylece işsizlerin iş bulmasında ve iş kurmasında pay sahibi olur.

İşkur'a Nasıl Kayıt Olunur?

İlk olarak İşkur'a kayıt olmak istiyorsanız iş arayan mı yoksa iş veren mi olduğunuzu www.iskur.gov.tr adresi üzerinden belirtmeniz gerekmektedir. Eğer iş arıyorsanız İşkur iş arayan kayıt olma eğer iş verenseniz İŞKUR işveren kayıt olma linkleri üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu ayrımı yaptıktan sonra ekranda üyelik sözleşmesi çıkacak ve siz o üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra profil bilgilerinizi eksiksiz vermeniz gerekmektedir. Peki nedir bu profil bilgileri? Üyelik isminiz, üyelik şifreniz, soy isim bilgileri, eğitim bilgileri, iş bilgileri gibi bilgilerinizi eksiksiz girmelisiniz. Ayrıca profil fotoğrafı da profilinizi daha iyi gösterecektir. Üyelik bilgilerinizi doldurduktan sonra İŞKUR sistem üzerinden sizinle ilgilenmesi için bir danışman yönlendirecektir. Bu noktada iş veren veya iş arayan olarak bu danışmanın tavsiyeleri doğrultusunda aramalara başlayabilirsiniz. Türkiye İş Kurumuna (İşkur) kayıt olmak isteyenlerin önünde iki farklı yol vardır. İşkur'a elektronik ortamda internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz. Ancak internet üzerinden İşkur'a kayıt olmak istemezseniz bulunduğunuz bölgedeki en yakın İşkur şubesine yani İşkur İl Müdürlüğüne giderek kayıt olabilirsiniz. İşkur İl Müdürlüğüne gittiğinizde eğitim durumunuzu, işsiz olduğunuzu anlatarak kayıt için başvuru yapabilirsiniz. Kayıt için gereken bilgileri İşkur Müdürlüğündeki görevliler sizden isteyecektir.