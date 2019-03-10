40 bin memur aranıyor

Öğretmen, sözleşmeli er, askeri personel başta olmak üzere çeşitli kademelerde 40 bine yakın personel alımı 2019'da yapılacak. Bakanlıkların büyük alımlarının yanı sıra yüzlerce pozisyon ve kadro için de ilanlara çıkıldı. Tüm bu ilanlar Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanıyor. Buna göre kamuya alınacak personel sayısı ve başvuru süreçleri de belli oldu. MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 jandarma alımı yapacak. Ön başvurular, "vatandas. jandarma.gov.tr" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek. Başvurular, 13 Mart'a kadar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu yıl ilk etapta 20 bin öğretmen alacak.