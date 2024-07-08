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Türkiye geneli KPSS şartsız alım başladı: 18-55 yaş arası İŞKUR deneyimli deneyimsiz temizlik görevlisi başvuru şartları

KPSS puanı düşük olan ya da hiç puanı olmayanlar için sevindirici haber İŞKUR'dan geldi. Türkiye genelinde sürekli temizlik görevlisi alımları yapılacağı duyuruldu. Bu alımlar, deneyimli veya deneyimsiz birçok aday için iş fırsatları sunuyor. Başvurmak isteyenler için gerekli şartlar ve tüm merak edilen detaylar açıklandı. İŞKUR’un sunduğu bu iş fırsatları, geniş bir yaş aralığındaki adaylar için umut ışığı olacak. Temizlik görevlisi pozisyonu için başvuru yapmak isteyen adaylar, belirli şartları sağlamalıdır. İşte başvuru şartları:

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 09:15 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 09:15
Türkiye geneli KPSS şartsız alım başladı: 18-55 yaş arası İŞKUR deneyimli deneyimsiz temizlik görevlisi başvuru şartları

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Son zamanlarda artan enflasyon oranları, iş arama süreçlerini de hızlandırdı. Bu çerçevede, Türkiye çapında KPSS şartı olmaksızın sürekli temizlik personeli alımı gerçekleştirilmekte. Başvuru koşulları ve ilanın ayrıntıları haberimizin devamında bulunuyor. Bu alımlar, ekonomik şartlardan dolayı iş arayan kişilere yeni fırsatlar sunarak, istihdam alanlarını genişletiyor. KPSS gibi sınav koşulları olmadan yapılan bu alımlar, daha fazla kişinin iş başvurusu yapabilmesine olanak tanıyor.

KPSS Şartı Aranmıyor

KPSS'siz temizlik görevlisi alımları başladı. Bu alımların çoğunlukla özel sektörde gerçekleşeceği belirtilirken, dönem dönem kamu kurumları için de personel alım ilanları yayınlanabiliyor. İŞKUR'un temizlik personeli alım ilanları üzerinden kamu veya özel sektör için ilanları filtreleyebilirsiniz.

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Başvurular Başladı

Başvuruda bulunmak isteyenler için İŞKUR temizlik görevlisi alımları başlamış durumda. Türkiye genelinde birçok il ve ilçe için yapılacak personel alımlarında son başvuru tarihlerinin detayları ilanların sağ kısmında yer almaktadır.

Yayınlanan her ilan için son başvuru tarihleri farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle başvurmadan önce güncel bilgileri kontrol etmeniz önerilmektedir. İşte yayınlanan ilanlardan bazıları:

Başvuru Şartları Açıklandı

Yayınlanan ilanlara ilişkin genel başvuru şartları belli oldu. Başvurmak isteyenlerin taşıması gereken genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 60 yaşında olmak (Bazı kurumların yaş şartı farklılık gösterebilir)
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması
  • Ayakta çalışabilmeye uygun olmak
  • Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmek
  • Adli sicil kaydının olmaması
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Güvenlik soruşturmasının olumlu geçmesi
  • Kamu haklarından mahrum olmamak ve TCK'da belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak

Yayınlanan genel başvuru şartlarının yanı sıra, ilanların içeriğinde belirtilen özel başvuru şartlarının da taşınması gerekmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak veya en yakın İŞKUR şubelerinden yapılabilmektedir.

İlanların Takibi ve Başvuruların Tamamlanması

Başvurularınızı İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kolayca takip edebilir ve güncel ilanlara göz atabilirsiniz. Her ilanın kendine özgü şartlarını ve son başvuru tarihlerini dikkatlice inceleyerek başvurunuzu eksiksiz ve zamanında tamamlamanız önemlidir.

Bu fırsatı değerlendirmek ve ekonomik şartların zorlayıcı etkilerini hafifletmek adına hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. İŞKUR'un sunduğu bu olanak, iş arayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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