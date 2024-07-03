4-20 Temmuz temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı, vasıfsız işçi alımı ilanları! Belediye personel alımı: KPSS şartı yok!

Belediyelerin KPSS puanı aramaksızın personel alımı yapması, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunarken, belediyelerin de ihtiyaç duyduğu personel istihdamını hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İş başvurusu yapacak adayların belirtilen genel şartları taşıdığından emin olduktan sonra başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?
Belediyelerin duyurduğu personel alımları, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, sekreter, büro işçisi, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi gibi farklı pozisyonları kapsıyor. Bu geniş yelpaze, farklı meslek gruplarındaki iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor.
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 05.07.2024
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.07.2024
Çankırı Ilgaz Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Tekirdağ Çerkezköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.07.2024
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 24.07.2024
Aydın Tralleis Kazı Başkanlığı 15.09.2024
İLANLARA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!