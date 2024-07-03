4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

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İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan ilanlar doğrultusunda, çağrı merkezi pozisyonları için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu pozisyonlar için başvuruların tamamı online platform üzerinden gerçekleştirilebilmekte. Adayların başvuru sürecine başlamadan önce belirlenen genel şartları karşılamaları zorunludur. Bu şartlar, adayların başvuru yaparken dikkate alması gereken önemli kriterler arasında yer almakta.

Geniş İş İmkanları Bu alım, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çağrı merkezleri için geçerli olup, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden Van, Kocaeli gibi diğer şehirlere kadar geniş bir coğrafyada iş imkanları sunmaktadır. Her ilanın yanında belirtilen referans numaralarıyla başvuru süreci daha da kolaylaştırılmıştır.