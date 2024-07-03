4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan ilanlar doğrultusunda, çağrı merkezi pozisyonları için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu pozisyonlar için başvuruların tamamı online platform üzerinden gerçekleştirilebilmekte. Adayların başvuru sürecine başlamadan önce belirlenen genel şartları karşılamaları zorunludur. Bu şartlar, adayların başvuru yaparken dikkate alması gereken önemli kriterler arasında yer almakta.
Geniş İş İmkanları
Bu alım, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çağrı merkezleri için geçerli olup, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden Van, Kocaeli gibi diğer şehirlere kadar geniş bir coğrafyada iş imkanları sunmaktadır. Her ilanın yanında belirtilen referans numaralarıyla başvuru süreci daha da kolaylaştırılmıştır.
Son Başvuru Tarihleri
İŞKUR'un duyurduğu ilanlara göre, başvuruların son tarihleri il ve pozisyona göre farklılık göstermektedir. Örneğin, İstanbul için son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024 olarak belirlenmişken, Van için bu tarih 8 Temmuz 2024 olarak belirtilmiştir. Adaylar, başvuru yapmadan önce ilanın detaylarını dikkatlice incelemelidirler.