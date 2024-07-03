SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye'nin her köşesinde yeni iş imkanları yaratıyor! Çağrı merkezi alanında kariyer yapmayı planlayanlar için müthiş bir şans sunan bu geniş çaplı personel alımı, büyük şehirlerden küçük kasabalara kadar her yerde gerçekleşiyor. İş arayanlar için sunduğu bu geniş kariyer fırsatları, hayal ettiğiniz işe ilk adımı atmanız için mükemmel bir başlangıç olabilir. Çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak çalışmak isteyenlere yönelik olarak İŞKUR, cazip maaş paketleriyle dikkat çekiyor. Türkiye genelindeki çağrı merkezleri, iletişim yeteneği yüksek ve dinamik adayları bekliyor. Bu imkan, hem yeni mezunlar hem de meslek değiştirmeyi düşünenler için kıymetli bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 13:05 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 13:05
4-8 Temmuz 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan ilanlar doğrultusunda, çağrı merkezi pozisyonları için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu pozisyonlar için başvuruların tamamı online platform üzerinden gerçekleştirilebilmekte. Adayların başvuru sürecine başlamadan önce belirlenen genel şartları karşılamaları zorunludur. Bu şartlar, adayların başvuru yaparken dikkate alması gereken önemli kriterler arasında yer almakta.

Geniş İş İmkanları

Bu alım, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çağrı merkezleri için geçerli olup, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden Van, Kocaeli gibi diğer şehirlere kadar geniş bir coğrafyada iş imkanları sunmaktadır. Her ilanın yanında belirtilen referans numaralarıyla başvuru süreci daha da kolaylaştırılmıştır.

Son Başvuru Tarihleri

İŞKUR'un duyurduğu ilanlara göre, başvuruların son tarihleri il ve pozisyona göre farklılık göstermektedir. Örneğin, İstanbul için son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024 olarak belirlenmişken, Van için bu tarih 8 Temmuz 2024 olarak belirtilmiştir. Adaylar, başvuru yapmadan önce ilanın detaylarını dikkatlice incelemelidirler.

Çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu alım, iş hayatına adım atmak veya mevcut kariyerlerini ileriye taşımak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR'un sunduğu bu kariyer fırsatları, iş arayanların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ANKARA - 4.07.2024 - Ref. No: 00008381889

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - KAYSERİ - 4.07.2024 - Ref. No: 00008343282

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ANTALYA - 4.07.2024 - Ref. No: 00008343204

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - DÜZCE - 5.07.2024 - Ref. No: 00008379618

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ADIYAMAN - 5.07.2024 - Ref. No: 00008347512

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 5.07.2024 - Ref. No: 00008346945

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - MALATYA - 5.07.2024 - Ref. No: 00008345986

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 5.07.2024 - Ref. No: 00008272262

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349321

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İZMİR - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349598

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - ŞANLIURFA - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349738

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - VAN - 6.07.2024 - Ref. No: 00008349899

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - KOCAELİ - 6.07.2024 - Ref. No: 00008350954

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - İSTANBUL - 7.07.2024 - Ref. No: 00008350929

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - VAN - 8.07.2024 - Ref. No: 0000830234

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alımı Başvuru Şartları

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’a soruşturma açıldı
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takıma tebrik telefonu... Merih Demiral, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... Seni gözlerinden öpüyorum
MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde PKK provokasyonu! Dergele köyünü ateşe verdiler: Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!
Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Almanya’yı ve İsrail’i kudurttu: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu! Bild resmen hedef gösterdi: Daha önce de asker selamı vermişti
ÖTV muafiyeti kalkıyor mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan flaş açıklama
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Milyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Dezenslasyon süreci başladı
Başkan Erdoğan Astana’da Putin’le görüşecek! Ana gündem Suriye... Kremlin’den ’teröre karşı işbirliği’ mesajı
EURO 2024’e Türk damgası! Avusturya şaşkına döndü dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor: Gordon Banks misin be Mert Günok
Sinan Ateş davasında 3’üncü gün | Son sanık ifade verecek! Müşteki beyanlarına geçilecek
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
SON DAKİKA