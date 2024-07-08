İŞKUR KPSS şartsız ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları... 9-14 Temmuz bekçi alımı başvurusu

Bekçi adayları için heyecan verici haber: 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları başladı. Bu yeni alım süreci, mülakat gerektirmemesi, yaş kısıtlaması olmaması ve KPSS puanı istenmemesiyle dikkat çekiyor. Bu yenilikçi düzenleme, daha geniş bir aday kitlesine hitap ederek çarşı ve mahallelerimizin güvenliğini sağlamak için yeni bekçilerin kadroya katılmasını kolaylaştırıyor. Adaylar, herhangi bir yaş sınırlaması ya da KPSS puanı engeli olmadan doğrudan başvuru yapma fırsatına sahip olacaklar. İşte bu avantajlı alım süreci hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar ve başvuru için gerekli koşullar.
İŞKUR Bekçi Alımı Genel Başvuru Şartları
İŞKUR, 81 ilde bekçi alımına başlıyor. Farklı meslekler için de yayımlanan personel alımları her geçen gün artış gösteriyor. Yaz mevsiminin resmen başlamasıyla iş arayanlar da başvurularına hız verdi.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre farklılık gösterebilir)
- Kamu haklarından mahrum olmamak
- Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak
- Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
- Vardiyalı çalışabilmek
Belirtilen şartlar genel başvuru koşullarıdır. Özel başvuru şartları ilanların içinde detaylı olarak yer almaktadır. Adaylar, başvuracakları zaman ilanların içindeki özel şartları dikkatlice incelemelidir. Öte yandan yapılacak alımlar özel sektöre yönelik olacağı için KPSS puanı ve ikamet şartı aranmamaktadır.