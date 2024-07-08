İŞKUR KPSS şartsız ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları... 9-14 Temmuz bekçi alımı başvurusu

Bekçi adayları için heyecan verici haber: 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları başladı. Bu yeni alım süreci, mülakat gerektirmemesi, yaş kısıtlaması olmaması ve KPSS puanı istenmemesiyle dikkat çekiyor. Bu yenilikçi düzenleme, daha geniş bir aday kitlesine hitap ederek çarşı ve mahallelerimizin güvenliğini sağlamak için yeni bekçilerin kadroya katılmasını kolaylaştırıyor. Adaylar, herhangi bir yaş sınırlaması ya da KPSS puanı engeli olmadan doğrudan başvuru yapma fırsatına sahip olacaklar. İşte bu avantajlı alım süreci hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar ve başvuru için gerekli koşullar.