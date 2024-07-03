3-31 Temmuz İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı başladı! KPSS, yaş ve ikamet şartı yok: Başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Türkiye genelindeki hastanelerde istihdam edilmek üzere yeni bir iş ilanı yayımlandı. Güncel duyuruya göre, ülkenin 81 ilinde yer alan sağlık kuruluşlarına hasta danışmanı pozisyonları için başvurular alınmaya başlandı. Bu fırsat, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir kapı aralıyor ve adayların bu alanda profesyonel bir yol çizmelerine olanak tanıyor.