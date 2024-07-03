3-31 Temmuz İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı başladı! KPSS, yaş ve ikamet şartı yok: Başvuru şartları nedir?

İlanların son başvuru tarihleri ilanların sağ tarafında açıkça belirtilmiştir. İŞKUR üzerinden yayımlanan her ilanın son başvuru tarihleri farklılık göstermektedir.
Ayrıca, İŞKUR açık iş ilanları ekranından hastanelere yapılacak hizmetli, güvenlik görevlisi, kabul kayıt görevlisi veya hasta bakıcı gibi diğer ilanları da inceleyebilirsiniz. Başvurular İŞKUR üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Detaylı bilgi için İŞKUR'u arayabilir veya en yakın şubesine gidebilirsiniz.
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Hasta Danışmanı
- Çalışma Yeri: İstanbul / Küçükçekmece
- Pozisyon Sayısı: 1
- İlan No: 00008350021
- Son Başvuru Tarihi: 5.07.2024
- Kalan Süre: 5 gün
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Hasta Danışmanı
- Çalışma Yeri: İstanbul / Esenyurt
- Pozisyon Sayısı: 1
- İlan No: 0000842103
- Son Başvuru Tarihi: 6.07.2024
- Kalan Süre: 6 gün
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