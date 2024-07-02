İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP ALIMLARI Temmuz 2024! TYP başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? TYP NO’ya göre...

TYP Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?
TYP personel alımları için başvurular, İŞKUR'un resmi internet portalı üzerinden alınacaktır. Adayların, başvuru sürecini başlatmaları için öncelikle İŞKUR'un TYP arama sayfasına e-Devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru Adımları:
E-Devlet Girişi: İlk adım olarak, İŞKUR TYP Arama Sayfası adresine gidiniz.
İlçe Seçimi: Sayfaya giriş yaptıktan sonra, açılacak olan ilçe listesi üzerinden istediğiniz ilçeyi seçerek uygun iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz.
Başvuru: İlgilendiğiniz ilan(lar)a tıklayarak, başvuru şartlarını kontrol edin ve başvurunuzu tamamlayın.
TYP Personel Alımı İŞKUR'da Başladı!
7 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321089 Edirne TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024
18 Kişi için Uzunköprü - İş İlanı No: 321111 5 Kişi için Keşan - İş İlanı No: 321122 17 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321101 Kırklareli TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024
15 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321124 5 Kişi için Lüleburgaz - İş İlanı No: 321132 5 Kişi için Pınarhisar - İş İlanı No: 321150 Kırıkkale TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024
17 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321130 Elazığ TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024
34 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321116 Batman TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024
23 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321091 Bilecik TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024
34 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321135 Antalya TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024
10 Kişi için Alanya - İş İlanı No: 321129 Nevşehir TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024
18 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321126 Niğde TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024
38 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321125 Düzce TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024
53 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321120 Sinop TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024
20 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321118 Mardin TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024
28 Kişi için Artuklu - İş İlanı No: 321115 Batman TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024
5 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321093 22 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321092 21 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321102 Giresun TYP Personel Alımı:
- Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024