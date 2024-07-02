SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP ALIMLARI Temmuz 2024! TYP başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? TYP NO'ya göre...

İŞKUR, Yararına İşler Programı (TYP) çerçevesinde yeni personel alımı ilanlarını yayınladı. Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesinde, geçici madde 5 kapsamında, belirli süreliğine personel alınacak. TYP kapsamında personel alımları, İŞKUR üzerinden belirli şartlar altında yapılıyor. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve belirli sigorta şartlarını taşımaması gerekiyor. TYP başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? TYP NO'ya göre...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:44 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:44
İŞKUR TYP başvuru ekranı! TYP ALIMLARI Temmuz 2024! TYP başvuruları hangi illerde başladı, nasıl başvuru yapılır? TYP NO’ya göre...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, aralıklı zamanlarda TYP personel alım duyurularını ilan ederken, kurum ve bakanlıkların ihtiyaçlarını karşılamak üzere işgücü sağlıyor. Adayların başvuruları ise belirli kriterlere tabi tutulmaktadır. Kaymakamlıklar, bakanlıklar, İl Özel İdaresi ve Valilikler personel alımı gerçekleştirecek.

Yeni İlanlar Hangi Bölgeleri Kapsıyor?

Manisa, Çankırı, Ordu ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde alımlar yapılacak. Özellikle Manisa Saruhanlı'da 30, Ankara Çankaya'da ise 130 yeni personel alınacak.

Edirne, Kırklareli ve Elazığ gibi illerde de alımlar planlanmış olup, Edirne'de toplamda 40, Kırklareli'nde ise 25 yeni personel alınacak.

81 ildeki hastanelerde hasta danışmanı alımı sabah 08.00'de başladı!
İŞKUR yüksek maaşla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı başladı!
Belediye personel alımı: KPSS şartı yok!
PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Alım Süreci ve Başvuru Şartları

TYP kapsamında personel alımları, İŞKUR üzerinden belirli şartlar altında yapılıyor. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve belirli sigorta şartlarını taşımaması gerekiyor.

Başvuru Tarihleri ve Süreci

  • Son başvuru tarihleri: İlana göre değişmekle birlikte çoğunlukla 1 Temmuz 2024 olarak belirlenmiş. Ancak bazı bölgelerde bu tarih 5 Temmuz 2024'e kadar uzanabiliyor.

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adaylar, ilan edilen kadrolar için özgeçmişlerini ve başvuru formunu doldurarak sürece katılabilirler.

TYP Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

TYP personel alımları için başvurular, İŞKUR'un resmi internet portalı üzerinden alınacaktır. Adayların, başvuru sürecini başlatmaları için öncelikle İŞKUR'un TYP arama sayfasına e-Devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Adımları:

E-Devlet Girişi: İlk adım olarak, İŞKUR TYP Arama Sayfası adresine gidiniz.

İlçe Seçimi: Sayfaya giriş yaptıktan sonra, açılacak olan ilçe listesi üzerinden istediğiniz ilçeyi seçerek uygun iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz.

Başvuru: İlgilendiğiniz ilan(lar)a tıklayarak, başvuru şartlarını kontrol edin ve başvurunuzu tamamlayın.

TYP Personel Alımı İŞKUR'da Başladı!

7 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321089 Edirne TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024

18 Kişi için Uzunköprü - İş İlanı No: 321111 5 Kişi için Keşan - İş İlanı No: 321122 17 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321101 Kırklareli TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024

15 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321124 5 Kişi için Lüleburgaz - İş İlanı No: 321132 5 Kişi için Pınarhisar - İş İlanı No: 321150 Kırıkkale TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024

17 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321130 Elazığ TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2024

34 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321116 Batman TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

23 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321091 Bilecik TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

34 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321135 Antalya TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

10 Kişi için Alanya - İş İlanı No: 321129 Nevşehir TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

18 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321126 Niğde TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

38 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321125 Düzce TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

53 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321120 Sinop TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

20 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321118 Mardin TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

28 Kişi için Artuklu - İş İlanı No: 321115 Batman TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

5 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321093 22 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321092 21 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321102 Giresun TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

26 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321100 Kahramanmaraş TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

500 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321094 Eskişehir TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2024

53 Kişi için Odunpazarı - İş İlanı No: 321095 Erzincan TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

34 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321113 Şırnak TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

10 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321185 Yozgat TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

7 Kişi için Akdağmadeni - İş İlanı No: 321121 5 Kişi için Yerköy - İş İlanı No: 321133 25 Kişi için Sorgun - İş İlanı No: 321180 13 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321182 Karaman TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

40 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321178 Denizli TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

56 Kişi için Pamukkale - İş İlanı No: 321143 Karabük TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2024

46 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321141 Kars TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

16 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321096 Gümüşhane TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

46 Kişi için Merkez - İş İlanı No: 321140 Bolu TYP Personel Alımı:

  • Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2024

Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?

İŞKUR, başvuru sonuçlarını kendi platformu üzerinden ve ilgili kurumların web siteleri üzerinden duyuracak. Adaylar, başvuru sonuçlarını İŞKUR'un online sistemleri üzerinden takip edebilecekler.

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
Memura enflasyon farkı! Temmuz’da kim, ne alacak? Öğretmen, hemşire, polis…
Türk Telekom
Mevduatta Türk Lirası’nın payı % 50’yi geçti! ’Gri liste’den çıkmanın etkisi... TL’ye eğilim artabilir
Kabine’de bayrak değişimi | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte o isimler...
EMEKLİYE ZAM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25.52 zam! Taban maaş ne olur? Refah payı var mı?
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
AK Parti ’tasarruf takip sistemi’ kuruyor! Tedbirlere tam uyum için yasa teklifi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istedi
ABD Yüksek Mahkemesi’nden Donald Trump kararı: Bazı konularda dokunulmazlığı var! Biden’dan ’tehlikeli emsal’ tepkisi
Kripto Varlık Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Önce Kayseri şimdi de Suriye’nin kuzeyi | Kirli ellerden alçak plan! Suriye Milli Ordusu’ndan ’kışkırtmalara gelmeyin’ çağrısı
Canavar anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! ABD’den yetersiz ’Eylem’: Tutukluluğa devam kararı
Sosyal medyada olay olmuştu! Hülya Avşar’dan programına konuk ettiği Meryem Uzerli hakkında bomba itiraf: Kıskandım
Kayseri’de karanlık eller devrede! Ümit Özdağ provokasyonu körükledi, MOSSAD ve FETÖ devreye girdi: Suriye şüpheli tutuklandı
SON DAKİKA