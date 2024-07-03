SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu 2024? Temmuz 2024 sözleşmeli, uzman, ücretli, başöğretmen maaşlarına kaç TL zam geldi? Emekli öğretmen maaş tablosu!

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. Memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam oranının netleşmesiyle birlikte en çok merak edilen konu başlıklarından biri de öğretmen maaşları oldu. Peki 2024 Temmuz'da öğretmen maaşları ne kadar olacak? Zamlı öğretmen maaşı kaç TL'yi bulacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 10:37 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:24
Zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu 2024? Temmuz 2024 sözleşmeli, uzman, ücretli, başöğretmen maaşlarına kaç TL zam geldi? Emekli öğretmen maaş tablosu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

3 Temmuz Çarşamba günü açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları milyonlarca memur ve memur emeklisi kadar öğretmenleri de yakından ilgilendiriyor. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yapılacak zam oranı da netleşti. Öğretmen maaşlarına gelecek zam oranı da şimdiden merak konusu oldu.

KALEM KALEM MEMUR MAAŞLARI 2024!

ÖĞRETMEN MAAŞI 2024 TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 44.085,00
Yüzde 19.31 zamlı: 52.597,81

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 39.781,00
Yüzde 19.31 zamlı: 47.462,71

KALEM KALEM EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2024!

EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2024!

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20

Memurların ve emeklilerin merakla beklenen Temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verisi, milyonların maaşına yansıyacak zam oranını ortaya koydu.

YENİ VERİ AÇIKLANDI
İlk 5 aylık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 22.72 çıkmıştı. Haziran ayı enflasyonu da yüzde 1.64 olarak açıklandı. Buna göre yılın ilk yarısında enflasyon Yüzde 23.74 olarak gerçekleşti.

İŞTE ZAM ORANI
Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve memur emeklilerinin maaşının ne kadar artacağı bu oranla gözler önüne serildi. Buna göre, memurlara ve memur emeklilerine ilk 6 ayda yüzde 8.46 enflasyon farkı oluştu. Temmuz zammı böylece enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31'e ulaştı.

TABAN AYLIKLAR NE OLDU?

Bu artışa göre en düşük maaş memurlarda 32 bin 860 liradan 39 bin 205 liraya, memur emeklilerinde 14 bin 741 liradan 17 bin 588 liraya çıktı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak
Milyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Dezenslasyon süreci başladı
Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Alman Bild’i kudurttu! Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu: Daha önce de asker selamı vermişti
Başkan Erdoğan Astana’da Putin’le görüşecek! Ana gündem Suriye... Şam ile normalleşmeden BRICS’e Ukrayna’dan Gazze’ye masa yoğun
Euro 2024’e Türk damgası! Avusturya şaşkına döndü dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor: Gordon Banks misin be Mert Günok
Sinan Ateş davasında 3’üncü gün | Son sanık ifade verecek! Müşteki beyanlarına geçilecek
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
Almanya bayram yerine döndü! Avusturya zaferi sonrası ’Bizim Çocuklar’ dans etti
Dolara büyük darbe! BRICS harekete geçti: Üç büyük hamle gündemde
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor
SON DAKİKA