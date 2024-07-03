Zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu 2024? Temmuz 2024 sözleşmeli, uzman, ücretli, başöğretmen maaşlarına kaç TL zam geldi? Emekli öğretmen maaş tablosu!

YENİ VERİ AÇIKLANDI

İlk 5 aylık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 22.72 çıkmıştı. Haziran ayı enflasyonu da yüzde 1.64 olarak açıklandı. Buna göre yılın ilk yarısında enflasyon Yüzde 23.74 olarak gerçekleşti.

İŞTE ZAM ORANI

Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve memur emeklilerinin maaşının ne kadar artacağı bu oranla gözler önüne serildi. Buna göre, memurlara ve memur emeklilerine ilk 6 ayda yüzde 8.46 enflasyon farkı oluştu. Temmuz zammı böylece enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31'e ulaştı.