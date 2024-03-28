Türkiye geneli KPSS şartsız mülakatsız BEKÇİ ALIMI BAŞLADI! Online başvurular başladı 18 yaş üstü başvursun!

İŞKUR, Türkiye çapında iş arayanlarla boş pozisyonları buluşturmak için çeşitli hizmetler sunar. Bekçi iş ilanları da bu hizmetlerin bir parçasıdır. İŞKUR, bekçi işi arayanlara güzel haberler verdi. Türkiye'de, KPSS ve mülakat olmadan bekçi işleri var. İşe başvurmak isteyenler, gerekli bilgileri ve koşulları haberimizden detaylı olarak öğrenebilirler.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI
Başvuru koşulları duyuruldu. Adayların, belirtilen genel koşulları karşılaması lazım. Bekçilik için şu özel koşullar var:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- Sağlık probleminin olmaması
- Akıl sağlığının yerinde olması
- En az ilkokul mezunu olmak
- Ayakta ve vardiyalı çalışabilir olmak
Adayların, bu koşulları karşılaması bekleniyor. Koşullara uygun olanlar, İŞKUR üzerinden başvurabilirler.