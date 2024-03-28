Türkiye geneli KPSS şartsız mülakatsız BEKÇİ ALIMI BAŞLADI! Online başvurular başladı 18 yaş üstü başvursun!

İŞKUR, Türkiye çapında iş arayanlarla boş pozisyonları buluşturmak için çeşitli hizmetler sunar. Bekçi iş ilanları da bu hizmetlerin bir parçasıdır. İŞKUR, bekçi işi arayanlara güzel haberler verdi. Türkiye'de, KPSS ve mülakat olmadan bekçi işleri var. İşe başvurmak isteyenler, gerekli bilgileri ve koşulları haberimizden detaylı olarak öğrenebilirler.