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Türkiye geneli KPSS şartsız mülakatsız BEKÇİ ALIMI BAŞLADI! Online başvurular başladı 18 yaş üstü başvursun!

Türkiye genelinde iş arama sürecinde olan pek çok kişi, özellikle güvenlik sektöründe kariyer yapma arzusunda. Bu bağlamda, özel sektördeki inşaat bekçiliği pozisyonları büyük bir ilgi görüyor. İŞKUR, güvenlik alanında iş arayan bireyler için önemli kolaylıklar sunarak, adayların doğru işverenlerle buluşmasını sağlıyor. KPSS gibi sınav gereksinimlerinin olmadığı ve mülakat sürecinin bulunmadığı bu başvuru yöntemi, birçok aday için oldukça cazip bir alternatif haline gelmiştir.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 10:45 Güncelleme 28 Mart 2024, 10:46
Türkiye geneli KPSS şartsız mülakatsız BEKÇİ ALIMI BAŞLADI! Online başvurular başladı 18 yaş üstü başvursun!

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İŞKUR, Türkiye çapında iş arayanlarla boş pozisyonları buluşturmak için çeşitli hizmetler sunar. Bekçi iş ilanları da bu hizmetlerin bir parçasıdır. İŞKUR, bekçi işi arayanlara güzel haberler verdi. Türkiye'de, KPSS ve mülakat olmadan bekçi işleri var. İşe başvurmak isteyenler, gerekli bilgileri ve koşulları haberimizden detaylı olarak öğrenebilirler.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru koşulları duyuruldu. Adayların, belirtilen genel koşulları karşılaması lazım. Bekçilik için şu özel koşullar var:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Sağlık probleminin olmaması

  • Akıl sağlığının yerinde olması
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Ayakta ve vardiyalı çalışabilir olmak

Adayların, bu koşulları karşılaması bekleniyor. Koşullara uygun olanlar, İŞKUR üzerinden başvurabilirler.

BEKÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, online yapılacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile İŞKUR'a giriş yaparak iş ilanlarını görebilirler. İlanların son başvuru tarihleri farklı olabilir. Bu yüzden, adayların hem koşulları hem de son tarihleri dikkatle incelemesi önemli.

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMI İLANLARI

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