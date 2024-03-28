İŞKUR KPSS şartsız hasta ve yaşlı refakatçi alımı başvuru şartları belli oldu! Nisan ayı hastanelere personel alımı duyurusu

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Türkiye'deki hastaneler, toplumun sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek adına kadrolarını güçlendiriyor. Son dönemdeki gelişmelere göre, özellikle hasta ve yaşlı bakımı konusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere yeni işe alım süreçleri başlatıldı. İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilanlar, bu alanda çalışmak isteyen adaylar için önemli fırsatlar sunuyor. Öne çıkan yönlerden biri ise, bu pozisyonlar için KPSS veya mülakat gibi süreçlerin gerekmemesi, bu sayede işe alım sürecinin daha hızlı ve kolay ilerlemesi.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI! İşe başvurmak isteyenler, detayları İŞKUR sitesinde bulabilir. Başvuracakların birtakım şartları karşılaması lazım. İŞKUR'dan online şekilde başvuru yapılıyor. Başvuru için gerekli koşullar şöyle: 18 yaşından büyük olmak

Kamu haklarından yasaklı olmamak

Sağlık sorunu olmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicilin temiz ve güvenlik soruşturmasından geçmiş olmak Bu şartlar genel olarak belirtilmiş. Ama her ilanın kendine özgü şartları da olabilir. O yüzden, başvuracakların bu özel şartlara da dikkat etmesi gerekiyor. Yaş ve eğitim durumunun ilana göre değişebileceğini unutmamak önemli.