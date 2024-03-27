İŞKUR en az ilkolkul mezunu temizlik görevlisi alım başvurusu duyuruldu: İşte temizlik görevlisi ilanları ve başvuru şartları

Hayallerinizdeki işe kavuşmak için büyük bir fırsat! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından temizlik görevlisi kadrosunda KPSS şartsız 4544 personel alımı yapılacağı duyuruldu.
Hayallerinizdeki işe kavuşmak için büyük bir fırsat! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından temizlik görevlisi kadrosunda KPSS şartsız 4544 personel alımı yapılacağı duyuruldu.
İŞKUR'un temizlik personeli kadrosu için yapacağı alımlara başvurmak isteyenlerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:
İŞKUR'da yayınlanan ilanlara göz attığımızda, 4544 temizlik görevlisi, 19 hastane temizlik görevlisi ve 590 beden işçisi (temizlik) olmak üzere toplamda 5.167 temizlik personeli alımının yapılacağını görüyoruz. İşte alım yapılacak pozisyonlar:
Başvurunuzu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Bu fırsattan yararlanmak isteyen herkesin belirtilen adımları takip ederek internet üzerinden kolayca başvuru yapabileceğini unutmayın. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımlar, birçok kişiye istihdam kapısı aralayacak
Temizlik görevlisi alım başvurusu için tıklayınız