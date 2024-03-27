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İŞKUR en az ilkolkul mezunu temizlik görevlisi alım başvurusu duyuruldu: İşte temizlik görevlisi ilanları ve başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilecek büyük bir personel alımı duyurusu yaptı. Özellikle temizlik görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere tam 5.167 yeni çalışanın alınacağı açıklandı. Bu alım, KPSS gibi sınav koşulları olmaksızın gerçekleştirilecek olmasıyla dikkat çekiyor. Bu fırsat, iş arayanlar için önemli bir kapı aralıyor. Peki, bu fırsattan nasıl yararlanabilirsiniz? İşte başvuru koşulları, süreci ve detayları...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 11:26 Güncelleme 27 Mart 2024, 11:26
İŞKUR en az ilkolkul mezunu temizlik görevlisi alım başvurusu duyuruldu: İşte temizlik görevlisi ilanları ve başvuru şartları

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Hayallerinizdeki işe kavuşmak için büyük bir fırsat! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından temizlik görevlisi kadrosunda KPSS şartsız 4544 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Kimler Başvurabilir?

İŞKUR'un temizlik personeli kadrosu için yapacağı alımlara başvurmak isteyenlerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak ya da kayıt yaptırmak,
  • Sağlık durumu temizlik görevini yapmaya uygun olmak,
  • Verilen işi özenle ve düzenli yapabilecek olmak,
  • Eğer erkekse, askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak),
  • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek olmak.

İŞKUR'dan Büyük Fırsat

İŞKUR'da yayınlanan ilanlara göz attığımızda, 4544 temizlik görevlisi, 19 hastane temizlik görevlisi ve 590 beden işçisi (temizlik) olmak üzere toplamda 5.167 temizlik personeli alımının yapılacağını görüyoruz. İşte alım yapılacak pozisyonlar:

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurunuzu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. İŞKUR e-Şube adresine gidin.
  2. Açılan sayfada "iş arayan" kısmından giriş yapın.
  3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda "İŞ İLANLARI" yazan yere tıklayın.
  4. Açılan iş arama sayfasında, ilgilendiğiniz pozisyonları arayın ve başvurunuzu tamamlayın.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen herkesin belirtilen adımları takip ederek internet üzerinden kolayca başvuru yapabileceğini unutmayın. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımlar, birçok kişiye istihdam kapısı aralayacak

Temizlik görevlisi alım başvurusu için tıklayınız

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