Bakanlıklara ve Hastanelere... Lise Mezunları için Dev Fırsat! 2.000 Kişilik Memur Alımı Yapılacak!

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Kamu kurumları, çeşitli pozisyonlarda toplam 1.900'ü aşkın personel alımı için ilan yayımladı. Bu alımlar lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek. İşte alım yapacak kurumlar ve detaylar...





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 142 Sözleşmeli Personel Alımı



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında toplamda 142 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı belirtildi.