Bakanlıklara ve Hastanelere... Lise Mezunları için Dev Fırsat! 2.000 Kişilik Memur Alımı Yapılacak!

Kamu kurumları, çeşitli pozisyonlarda toplam 1.900'ü aşkın personel alımı için ilan yayımladı. Bu alımlar lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek. İşte alım yapacak kurumlar ve detaylar...
Kamu kurumları, çeşitli pozisyonlarda toplam 1.900'ü aşkın personel alımı için ilan yayımladı. Bu alımlar lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek. İşte alım yapacak kurumlar ve detaylar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 142 Sözleşmeli Personel Alımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında toplamda 142 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1.271 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav ile 1.271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak. Başvuruların "Online Sınav Sistemi" üzerinden elektronik ortamda yapılacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı Alımı
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı merkez teşkilatında 7 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabileceği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 25 Sözleşmeli Personel Alımı
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, çeşitli alanlarda 25 sözleşmeli personel alacak. Başvuruların 1 Nisan'a kadar yapılabileceği belirtildi.
TBMM'den 157 İşçi Alımı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı'na, noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimiyle 157 sürekli işçi alınacak. Başvuruların 28 Mart'a kadar yapılabileceği belirtildi.
Diğer Kamu Kurumlarından Sözleşmeli Personel Alımı
Diğer kamu kurumları arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu, Yüksek Öğretim Kurumu, Türkiye Ulusal Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ve çeşitli üniversiteler de sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvuru tarihleri ve detaylı bilgiler ilgili kurumların duyurularında yer almaktadır.