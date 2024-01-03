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Yılın ilk kamu personel alımı ilanı! SGK'dan memur alımı duyuruldu! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılında hizmet kalitesini artırmaya, teknolojik altyapısını güçlendirmeye ve uzman kadrosunu genişletmeye yönelik önemli bir adım atıyor. Bu kapsamda, SGK, bilim, teknoloji ve çözümleme alanlarında uzmanlaşmış yeni çalışanlarını bünyesine katmayı planlıyor. Bu girişim, kurumun hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. İşte SGK başvuru şartları ve kadrolar...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 09:37 Güncelleme 04 Ocak 2024, 09:37
Yılın ilk kamu personel alımı ilanı! SGK’dan memur alımı duyuruldu! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bünyesine katacağı 59 sözleşmeli personel ile kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Bilim Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici pozisyonlarında istihdam edilecek personel arayışına yönelik yapılan duyurunun ardından araştırmalar hızlandı. İşte SGK personel alımı başvuru detayları...

SGK PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılında çeşitli kadro ve kontenjanlarda 59 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Bu alımlar kapsamında Bilim Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici pozisyonlarında istihdam edilecek olan personel için başvurular 29 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlamış olup, son başvuru tarihi 12 Ocak 2024 Cuma günü olarak belirlenmiştir.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, adayların E-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden tamamlanacaktır.

GENEL ŞARTLAR NELER?

1- 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2- Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden (KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 24.10.2023 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi "D" olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI VE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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