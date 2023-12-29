JGK 2.490 astsubay alımı başvuruları ne zaman 2024? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay ve astsubay alımı şartları neler? Kadrolar...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görmesi üzere subay ve astsubay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görmesi üzere subay ve astsubay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlandı.
438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak.
Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak.
Başvurular 14 Ocak'a kadar internet sitesi üzerinden yapılacak
Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.
Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak. Adaylar başvurularını 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.