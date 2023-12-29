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JGK 2.490 astsubay alımı başvuruları ne zaman 2024? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay ve astsubay alımı şartları neler? Kadrolar...

Ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, yeni subay ve astsubay alımları için başvuruları almaya başladı. Toplamda 438 subay ve 2 bin 490 astsubay adayının kabul edileceği alımlar için başvurular, 14 Ocak tarihine kadar devam edecek.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 08:52 Güncelleme 29 Aralık 2023, 08:52
JGK 2.490 astsubay alımı başvuruları ne zaman 2024? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay ve astsubay alımı şartları neler? Kadrolar...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görmesi üzere subay ve astsubay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlandı.

438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak.

Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak.

Başvurular 14 Ocak'a kadar internet sitesi üzerinden yapılacak

Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak. Adaylar başvurularını 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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