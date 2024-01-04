SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

MEB EKYS başvuruları ais.osym.gov.tr adresinde! 2024 EKYS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte şartlar ve kılavuz

ÖSYM'den son dakika MEB EKYS duyurusu geldi. Buna göre 2024 EKYS başvuruları 4 Ocak itibariyle alınmaya başlandı. Başvuruda bulunmak isteyenler ''2024 EKYS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? MEB EKYS başvuru şartları neler, kılavuz yayımlandı mı?'' sorularına yanıt arıyor. MEB EKYS başvuruları ais.osym.gov.tr adresinde! İşte detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 10:43 Güncelleme 04 Ocak 2024, 10:44
MEB EKYS başvuruları ais.osym.gov.tr adresinde! 2024 EKYS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte şartlar ve kılavuz

2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS), 18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son dakika duyurusuna göre 2024-MEB-EKYS başvurular başladı. Peki 2024 EKYS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte şartlar ve kılavuz...

MEB 2024 EKYS BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

2024-MEB-EKYS sınavına başvurular, 4-11 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM MEB EKYS BAŞVURU KILAVUZU

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MEB-EKYS Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekiyor. Başvuru şartları da kılavuzda belirtildi.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

👉Sınav Ücreti: 590 TL

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MİT’ten Irak Süleymaniye’de nokta operasyon: PKK/KCK’lı terörist Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi
Özgür Özel’den itiraf gibi açıklama: İster terörle mücadele ister milli mesele olsun asla iktidarın peşine takılmayız
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 34 kişi yakalandı! Mossad’ın çalışma yöntemleri deşifre oldu: Her fotoğrafa 100 dolar ödemişler!
SON DAKİKA