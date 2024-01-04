MEB EKYS başvuruları ais.osym.gov.tr adresinde! 2024 EKYS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte şartlar ve kılavuz

2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS), 18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son dakika duyurusuna göre 2024-MEB-EKYS başvurular başladı. Peki 2024 EKYS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte şartlar ve kılavuz...