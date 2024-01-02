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2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları başladı mı? Branş dağılımı ile MEB 2024 atama takvimi!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte binlerce eğitim fakültesi mezunu, 2024 öğretmen ataması haberini beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları, bu beklentiyi daha da artırdı. 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini belirten Bakan Tekin, adayların heyecanla beklediği atama tarihini de kamuoyuyla paylaştı.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 09:57 Güncelleme 02 Ocak 2024, 09:59
2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları başladı mı? Branş dağılımı ile MEB 2024 atama takvimi!

Yeni yılın başlamasıyla birlikte binlerce öğretmen adayını ilgilendiren 2024 öğretmen atamasına dair bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı, boş kadrolara yapılacak olan atamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 2024 öğretmen atamasına dair detaylar...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.



Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."


Bir grup siyasetçinin öğretmen atama sayısını sosyal medyada takipçi artırma mekanizmasına dönüştürdüğünü ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Tekin, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Hazine ve Maliye Bakanı'mız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten. Ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

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