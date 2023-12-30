Bakanlık 14 farklı kadroda memur alımını duyurdu! MSB 190 memur alımı başvuru ekranı | Başvuru şartları neler? Uzman, aşçı, hemşire, garson, hizmetli...

ALIM YAPILACAK KADROLAR
Aşçı - 13 kişi
Bahçıvan - 2 kişi
Çocuk Eğitimcisi - 1 kişi
Garson - 10 kişi
Hizmetli - 9 kişi
Hemşire - 10 kişi
İstatistikçi - 1 kişi
Kaloriferci - 3 kişi
Mal Sorumlusu - 11 kişi
Memur - 7 kişi
Mühendis (Bilgisayar) - 20 kişi
Mühendis (Çevre) - 1 kişi
Mühendis (Harita) - 1 kişi
Mühendis (Makine) - 1 kişi
Mühendis (İnşaat) - 1 kişi
Mimar - 1 kişi
Mütercim (İngilizce) - 2 kişi
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA KARİYER UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
c) Nitelik Tablosunda (Tablo-2) belirtilen her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip
olmak,
ç) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan
türlerinden taban puanı almış olmak,
e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından nitelik tablosunda belirtilen
puana denk puan almış olmak. (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS
notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)
f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak. (Son başvuru tarihinden sonra sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme
alınmayacaktır.)
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvurular, 29 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.
KADRO DAĞILIMI
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (1) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (2) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (3) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (4) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (5) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (6) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (7) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (8) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (1) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (2) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (3) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (4) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (5) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (6) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (7) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (8) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (9) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (10) - 1 kişi
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ