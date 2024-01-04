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Diyanet İşleri Başkanlığı üniversite mezunu personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan mühendis kadrolarına ünvan değişikliği sınavı sonucuna göre kurum içi naklen alım yapılacak. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS Programı üzerinden yapılacak. İşte başvuru detayları...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 07:23 Güncelleme 04 Ocak 2024, 07:23
Diyanet İşleri Başkanlığı üniversite mezunu personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi ve orman mühendisi alınacak. Adaylar belirtilen kontenjan gruplarından sadece birine başvuru yapabilecekler. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuru yapabilecekler. 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10/A maddesinde yer alan "Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar." hükmüne tabi olanlar bu sınava başvuru yapamayacak. İşte tüm bilgiler...

DİYANET 2024 PERSONEL ALIMI

Diyanet 2024 yılının ilk haftası personel alımı duyurusu yayımladı. Buna göre 27 yeni personel istihdam edilecek. İşte kadro dağılımı ve kontenjanlar;

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Halen Başkanlık Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,
2. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
3. Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen lisans düzeyindeki ilgili bölümlerinden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK )tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
4. Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
5. Başvuru yapılacak ünvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.
 Adaylar yukarıdaki kontenjan gruplarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
 Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuru yapabileceklerdir.
 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10/A maddesinde yer alan "Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar." hükmüne tabi olanlar bu sınava başvuru yapamayacaktır.
 Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 05.01.2024- 16.01.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi aracılığıyla yapılacaktır.
2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 330 (üç yüz otuz) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
3. Ödeme işlemi, "sinavodeme.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
4. Mühendis(elektirik) ünvanına başvuru yapacak adaylardan Elektirik Mühendisliği bölümü mezunları diplomalarını; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunları ise yukarıdaki Yükseköğretim Yürütme Kurulu görüşü doğrultusunda istenilen belge/transkriplerini başvuru ekranındaki "Dosya Yükle" bölümüne PDF formatında yükleyeceklerdir. Bu durumda olan adaylara, başvuru evrakları Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca kontrol edildikten sonra sınav ücreti ödeme izni verilecektir.
5. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

6. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
7. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
8. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
9. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
10.Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
11.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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