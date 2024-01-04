Diyanet İşleri Başkanlığı üniversite mezunu personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartları açıklandı

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 05.01.2024- 16.01.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi aracılığıyla yapılacaktır.
2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 330 (üç yüz otuz) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
3. Ödeme işlemi, "sinavodeme.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
4. Mühendis(elektirik) ünvanına başvuru yapacak adaylardan Elektirik Mühendisliği bölümü mezunları diplomalarını; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunları ise yukarıdaki Yükseköğretim Yürütme Kurulu görüşü doğrultusunda istenilen belge/transkriplerini başvuru ekranındaki "Dosya Yükle" bölümüne PDF formatında yükleyeceklerdir. Bu durumda olan adaylara, başvuru evrakları Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca kontrol edildikten sonra sınav ücreti ödeme izni verilecektir.
5. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
6. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
7. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
8. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
9. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
10.Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
11.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
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