Diyanet İşleri Başkanlığı üniversite mezunu personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi ve orman mühendisi alınacak. Adaylar belirtilen kontenjan gruplarından sadece birine başvuru yapabilecekler. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuru yapabilecekler. 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10/A maddesinde yer alan "Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar." hükmüne tabi olanlar bu sınava başvuru yapamayacak. İşte tüm bilgiler...

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Halen Başkanlık Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,

2. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

3. Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen lisans düzeyindeki ilgili bölümlerinden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK )tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

4. Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

5. Başvuru yapılacak ünvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.

 Adaylar yukarıdaki kontenjan gruplarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

 Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuru yapabileceklerdir.

 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10/A maddesinde yer alan "Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar." hükmüne tabi olanlar bu sınava başvuru yapamayacaktır.

 Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.