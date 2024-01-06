En az 17.002 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 6-11 Ocak 2024 İŞKUR güncel iş ilanları

2024 yılının başlarında, İŞKUR , KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeden çeşitli iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Bu dönemde, beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlara yönelik talebin arttığı görülüyor. İŞKUR, KPSS gibi sınav şartlarını aramadan, farklı iş alanları için iş fırsatları sunuyor. Bu iş ilanlarına başvurabilmek için herhangi bir sınavdan geçilmesi gerekmiyor. İşte, İŞKUR'un Ocak 2024 için yayımladığı güncel iş ilanları...

İŞKUR, özel sektör ve kamu kurumları bünyesine gerçekleştireceği personel alımlarında yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi pozisyonu için ilanlar yayımladı. Bu alımlara başvuracak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gibi genel şartlar aranıyor.

Genel Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylar için belirlenen genel şartlar şu şekildedir: