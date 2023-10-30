En çok bu meslek grubu alınacak! 103 bin TL maaşla 85 bin işçi alımı! İsviçre iş ilanları duyuruldu!

İsviçre, yüksek maaşlarla dolu iş fırsatları sunuyor. Kalifiye eleman arayışı içinde olan İsviçre, 85 bin işçi alımıyla hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.
İsviçre, yüksek maaşlarla dolu iş fırsatları sunuyor. Kalifiye eleman arayışı içinde olan İsviçre, 85 bin işçi alımıyla hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.
HANGİ MESLEKLERDE ALIM YAPILACAK?
İsviçre'nin işçi alımı, birçok farklı sektörü kapsıyor. Bu sektörler arasında özellikle sağlık sektörü öne çıkıyor. Ülkenin doktor ve hemşire açığı bulunuyor ve yaşlı bakımı ve hastanelerde çalışacak profesyonellere ihtiyaç duyuluyor. Bununla birlikte, turizm otelcilik, teknisyenlik, bilgisayar uzmanlığı ve mühendislik gibi çeşitli meslekler için de iş fırsatları mevcut.
85 BİN KİŞİLİK AÇIK BULUNUYOR!
Pandemi sonrası sağlık sektöründeki ihtiyaç artarken, İsviçre'de şu anda 85 bin vasıflı işçi açığı bulunuyor. Bu rakam, yıl sonunda 300 bin kişiye kadar yükselebilir. Ülke, bu işçi açığını kapatmak ve ekonomisini desteklemek için yabancı işçilere kapılarını açıyor.
İSVİÇRE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İsviçre'de çalışmak isteyenler için başvuru süreci oldukça spesifik gereksinimleri içerebilir. Öncelikle, belirli bir seviyede dil bilgisine sahip olmanız gerekebilir. Ayrıca, İsviçre'de devlet yardımı ya da sosyal yardım almadan yaşayabileceğinizi kanıtlamanız beklenir. İkamet edebileceğiniz bir evin de olması gerekebilir.
İSVİÇRE PERSONEL ALIMI MAAŞLARI NE KADAR?
İsviçre, dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor ve bu zenginlik işçilere yüksek maaşlarla yansıtılıyor. İsviçre'de saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangına eşitken, aylık ücret ise 4 bin İsviçre Frangı seviyesinde. Bu, saatlik olarak yaklaşık 596 TL ve aylık olarak 103 bin TL maaş anlamına geliyor.
İsviçre'de dil bilen başvuru sahiplerine öncelik tanınacağı belirtiliyor. Bu nedenle İsviçre'ye işçi olarak gitmeyi düşünenlerin yerel dilde yeterlilik kazanmaları önemli.