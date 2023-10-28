En az 18.800 TL maaşla kamu ve şehir hastanelerine personel alımı: İşte İŞKUR KPSS’siz ve 60 KPSS ile hastane personel alımı başvurusu

Sağlık sektöründe personel alımı konusunda hareketli bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle şehir hastanelerindeki personel ihtiyacı, bu alanda çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsatı beraberinde getiriyor. Bu anlamda şehir hastaneleri ve devlet hastaneleri KPSS olmadan güvenlik, temizlik, hastabakıcı, şoför ve sterilazasyon görevlisi alıyor. İlanlar ve koşullar haberimizde yer alıyor.