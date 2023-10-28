En az 18.800 TL maaşla kamu ve şehir hastanelerine personel alımı: İşte İŞKUR KPSS’siz ve 60 KPSS ile hastane personel alımı başvurusu

Sağlık sektöründe personel alımı konusunda hareketli bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle şehir hastanelerindeki personel ihtiyacı, bu alanda çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsatı beraberinde getiriyor. Bu anlamda şehir hastaneleri ve devlet hastaneleri KPSS olmadan güvenlik, temizlik, hastabakıcı, şoför ve sterilazasyon görevlisi alıyor. İlanlar ve koşullar haberimizde yer alıyor.
Türkiye genelinde birçok şehir hastanesi personel alımı için ilan yayımladı. İşte bazı şehir hastanelerinin personel alım ilanları:
Tekirdağ Şehir Hastanesi: Hasta refakatçisi ve güvenlik görevlisi pozisyonları için alım yapılacak.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi: Sterilizasyon görevlisi, raportör, radyoloji teknikeri, temizlik görevlisi, beden işçisi, şoför ve garson pozisyonları için alım yapılacak.
İzmir Şehir Hastanesi: Sterilizasyon görevlisi pozisyonu için alım yapılacak.
Konya Şehir Hastanesi: Temizlik görevlisi pozisyonu için alım yapılacak.
Eskişehir Şehir Hastanesi: Temizlik görevlisi pozisyonu için alım yapılacak.
Ordu Şehir Hastanesi: Beden işçisi pozisyonu için alım yapılacak.
Adana Şehir Hastanesi: Sterilizasyon görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için alım yapılacak.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: Sağlık teknikeri ve laboratuvar teknikeri pozisyonları için alım yapılacak.
Mersin Şehir Hastanesi: Garson pozisyonu için alım yapılacak.