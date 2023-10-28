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En az 18.800 TL maaşla kamu ve şehir hastanelerine personel alımı: İşte İŞKUR KPSS'siz ve 60 KPSS ile hastane personel alımı başvurusu

İŞKUR ve Kamu İlan sayfaları üzerinden yapılan duyurular, birçok şehir hastanesinin KPSS şartı olmadan ya da düşük KPSS puanıyla personel alımı yapacağını gösteriyor. 2023 yılında şehir hastanelerine yapılan personel alımları, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Farklı pozisyonlarda ve farklı şehirlerdeki hastanelerde personel alımı yapılıyor. Başvuru süreci ve detayları hakkında bilgi almak için İŞKUR ve Kamu İlan sayfalarını takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 11:40 Güncelleme 28 Ekim 2023, 11:40
En az 18.800 TL maaşla kamu ve şehir hastanelerine personel alımı: İşte İŞKUR KPSS’siz ve 60 KPSS ile hastane personel alımı başvurusu

Sağlık sektöründe personel alımı konusunda hareketli bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle şehir hastanelerindeki personel ihtiyacı, bu alanda çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsatı beraberinde getiriyor. Bu anlamda şehir hastaneleri ve devlet hastaneleri KPSS olmadan güvenlik, temizlik, hastabakıcı, şoför ve sterilazasyon görevlisi alıyor. İlanlar ve koşullar haberimizde yer alıyor.

Şehir Hastanelerinde Personel Alım İlanları

Türkiye genelinde birçok şehir hastanesi personel alımı için ilan yayımladı. İşte bazı şehir hastanelerinin personel alım ilanları:

Tekirdağ Şehir Hastanesi: Hasta refakatçisi ve güvenlik görevlisi pozisyonları için alım yapılacak.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi: Sterilizasyon görevlisi, raportör, radyoloji teknikeri, temizlik görevlisi, beden işçisi, şoför ve garson pozisyonları için alım yapılacak.

İzmir Şehir Hastanesi: Sterilizasyon görevlisi pozisyonu için alım yapılacak.

Konya Şehir Hastanesi: Temizlik görevlisi pozisyonu için alım yapılacak.

Eskişehir Şehir Hastanesi: Temizlik görevlisi pozisyonu için alım yapılacak.

Ordu Şehir Hastanesi: Beden işçisi pozisyonu için alım yapılacak.

Adana Şehir Hastanesi: Sterilizasyon görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için alım yapılacak.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: Sağlık teknikeri ve laboratuvar teknikeri pozisyonları için alım yapılacak.

Mersin Şehir Hastanesi: Garson pozisyonu için alım yapılacak.

Ankara Şehir Hastanesi: Beden işçisi pozisyonu için alım yapılacak.

Bilkent Şehir Hastanesi: Beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için alım yapılacak.

Manisa Şehir Hastanesi: Temizlik görevlisi ve beden işçisi pozisyonları için alım yapılacak.

Kocaeli Şehir Hastanesi: Güvenlik görevlisi, hastane hizmetlisi ve beden işçisi pozisyonları için alım yapılacak.

Bursa Şehir Hastanesi: Temizlik görevlisi ve şoför pozisyonları için alım yapılacak.

Başvuru Süreci ve Detayları

Şehir hastanelerine personel alımı için başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR adresine giriş yapmaları gerekiyor. İş ilanları bölümünden ilgili ilan numarasını girerek başvuru yapabileceğiniz ilanı bulabilirsiniz. İlan detaylarında, CV'nizi gönderebileceğiniz mail adresi yer alıyor. Başvuru yapmak için CV'nizi bu mail adresine göndermeniz yeterli.

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İŞKUR'dan hastanede çalışmak isteyenler için duyuru geldi!

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