Hastane personeli kadroları ve başvuru şartları açıklandı! 30-31 Ekim huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı başvurusu başladı

Günümüzde, iş bulma ve iş değiştirme süreçleri büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye'de İşkur (Türkiye İş Kurumu), iş arayanlara destek sağlayan önemli bir kuruluştur. İşte İşkur üzerinden son dakika açıklaması yapıldı: Farklı illerde bulunan huzurevi ve yaşlı bakım evlerine KPSS puanı şartı aranmadan personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı.
İşkur Üzerinden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Personel Alımı
İşkur, Türkiye genelinde birçok kadroya personel ve işçi alımı yapılacağını açıkladı. İşte bu alımlarda başvuruların nasıl yapılacağına dair adım adım bilgiler:
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
İşkur'un huzurevi ve yaşlı bakım evlerinde yapacağı personel alımları, çeşitli kadroları kapsayacak. İşte bu kadrolar:
1. Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
2. Temizlik Görevlisi
3. Diğer Sağlık Personeli
4. Hemşire
5. Sosyal Çalışmacı
6. Aşçı
7. Sosyal Hizmet Uzmanı
8. Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı
9. Hemşire Yardımcısı
10. İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri
Başvuru Süreci ve Detayları
Huzurevi ve yaşlı bakım personel alımı başvuru süreci oldukça basittir, ancak dikkate almanız gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. Başvuruları tamamlamadan önce aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanız önemlidir: