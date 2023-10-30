Hastane personeli kadroları ve başvuru şartları açıklandı! 30-31 Ekim huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı başvurusu başladı

Başvuru Belgeleri: Başvurunuzu yaparken genellikle kişisel kimlik belgeleri, diploma veya mezuniyet belgesi gibi dokümanlar istenebilir. Bu belgelerin eksiksiz ve güncel olması gerekmektedir. Belgelerinizi önceden hazırlayarak başvurunuzu hızlandırabilirsiniz.

İnternet Üzerinden Başvuru: Başvuruların internet üzerinden yapılması gerektiğini unutmayın. İşkur'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine giderek başvurunuzu online olarak tamamlayabilirsiniz.