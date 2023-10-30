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Hastane personeli kadroları ve başvuru şartları açıklandı! 30-31 Ekim huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı başvurusu başladı

İşkur'un huzurevi ve yaşlı bakım evlerine KPSS puanı şartı olmadan personel ve işçi alımı yapacağı son dakika haberleri arasında yer alıyor. İşkur'un ilanlarında başvuru tarihleri ve son başvuru tarihi belirtilir. Bu tarihleri takip etmek ve belirtilen süre içinde başvurunuzu tamamlamak önemlidir. Son başvuru tarihine dikkat etmek, başvurunuzu zamanında yapmanızı sağlar.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 10:24 Güncelleme 30 Ekim 2023, 10:24
Hastane personeli kadroları ve başvuru şartları açıklandı! 30-31 Ekim huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı başvurusu başladı

Günümüzde, iş bulma ve iş değiştirme süreçleri büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye'de İşkur (Türkiye İş Kurumu), iş arayanlara destek sağlayan önemli bir kuruluştur. İşte İşkur üzerinden son dakika açıklaması yapıldı: Farklı illerde bulunan huzurevi ve yaşlı bakım evlerine KPSS puanı şartı aranmadan personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı.

İşkur Üzerinden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Personel Alımı

İşkur, Türkiye genelinde birçok kadroya personel ve işçi alımı yapılacağını açıkladı. İşte bu alımlarda başvuruların nasıl yapılacağına dair adım adım bilgiler:

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

İşkur'un huzurevi ve yaşlı bakım evlerinde yapacağı personel alımları, çeşitli kadroları kapsayacak. İşte bu kadrolar:

1. Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

2. Temizlik Görevlisi

3. Diğer Sağlık Personeli

4. Hemşire

5. Sosyal Çalışmacı

6. Aşçı

7. Sosyal Hizmet Uzmanı

8. Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı

9. Hemşire Yardımcısı

10. İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri

Başvuru Süreci ve Detayları

Huzurevi ve yaşlı bakım personel alımı başvuru süreci oldukça basittir, ancak dikkate almanız gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. Başvuruları tamamlamadan önce aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanız önemlidir:

  • Başvuru Tarihleri: İşkur'un ilanlarında başvuru tarihleri ve son başvuru tarihi belirtilir. Bu tarihleri takip etmek ve belirtilen süre içinde başvurunuzu tamamlamak önemlidir. Son başvuru tarihine dikkat etmek, başvurunuzu zamanında yapmanızı sağlar.

  • Başvuru Belgeleri: Başvurunuzu yaparken genellikle kişisel kimlik belgeleri, diploma veya mezuniyet belgesi gibi dokümanlar istenebilir. Bu belgelerin eksiksiz ve güncel olması gerekmektedir. Belgelerinizi önceden hazırlayarak başvurunuzu hızlandırabilirsiniz.

  • İnternet Üzerinden Başvuru: Başvuruların internet üzerinden yapılması gerektiğini unutmayın. İşkur'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine giderek başvurunuzu online olarak tamamlayabilirsiniz.

  • Kadro ve Pozisyon Seçimi: İşkur'un ilanlarında hangi kadro ve pozisyonlara başvurabileceğinizi detaylı olarak bulabilirsiniz. Hangi alanda çalışmak istediğinize karar vererek uygun ilanları seçmekte serbestsiniz.

Huzurevlerine KPSS'siz işçi ve personel alımı ilanları

Huzurevlerine KPSS'siz işçi ve personel alımı ilanları

Huzurevlerine KPSS'siz işçi ve personel alımı ilanları

Huzurevlerine KPSS'siz işçi ve personel alımı ilanları

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