Ambulans şoförü, hasta kayıt ve temizlik personeli alımları 28-31 Ekim’de İŞKUR üzerinden başladı! İşte başvuru şartları ve ilanlar

1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

Hasta kabul-kayıt görevlileri, hastaneye gelen hastaların kayıt işlemlerini yaparlar. Randevu alır, hasta kayıtlarını tutar ve hasta bilgilerini güncellerler. Bu pozisyon, hastane işleyişi için kritik bir rol oynar.

2. Temizlik Görevlisi

Hastaneler, hijyen ve temizlik konusunda son derece titizdirler. Temizlik görevlileri, hastane odalarını, koridorları ve diğer alanları temiz ve düzenli tutarlar. Sağlık standartlarına uygun bir temizlik, hastaların ve personelin sağlığı için önemlidir.

3. Ambulans Şoförü

Acil durumlar için hastane ambulanslarına ihtiyaç vardır. Ambulans şoförleri, hasta nakil işlemlerini gerçekleştirir ve hasta güvenliğini sağlar. Bu görev, hızlı ve doğru hareket etmeyi gerektirir.