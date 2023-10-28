Ambulans şoförü, hasta kayıt ve temizlik personeli alımları 28-31 Ekim’de İŞKUR üzerinden başladı! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Hastanelerde, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için pek çok fırsat bulunmaktadır. Hemşireler, sağlık teknisyenleri, hasta bakıcılar ve daha fazlası için iş imkanları mevcuttur.
Hastanelerde, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için pek çok fırsat bulunmaktadır. Hemşireler, sağlık teknisyenleri, hasta bakıcılar ve daha fazlası için iş imkanları mevcuttur.
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara istedikleri mesleklerde iş bulma fırsatı sunarak onların iş bulma süreçlerini kolaylaştırmaktadır. İŞKUR, bugüne kadar yaklaşık 600 bin kişiye yeni iş fırsatları sağlayarak istihdamı artırmıştır. Bu sayede birçok insan istedikleri kariyere adım atmış ve ailelerine daha iyi bir yaşam sunabilmiştir. İŞKUR'un bu başarılı çalışmaları ve istihdam sağlama konusundaki kararlılığı takdire şayandır.
Hastaneler, sağlık sektörünün önemli bir parçasıdır ve çeşitli uzmanlık alanlarında çalışan profesyonellere ihtiyaç duyarlar. İŞKUR, hastanelerde çalışmak isteyenlere çeşitli iş imkanları sunmaktadır. Bu imkanlar, hastane bünyesindeki farklı departmanlarda görev almayı içerir. İŞKUR, hastane alanlarında sunduğu iş ilanlarına sürekli olarak yeni pozisyonlar eklemeye devam etmektedir. İşte İŞKUR'un hastane alanlarında sunduğu iş fırsatlarından bazıları:
Hasta kabul-kayıt görevlileri, hastaneye gelen hastaların kayıt işlemlerini yaparlar. Randevu alır, hasta kayıtlarını tutar ve hasta bilgilerini güncellerler. Bu pozisyon, hastane işleyişi için kritik bir rol oynar.
Hastaneler, hijyen ve temizlik konusunda son derece titizdirler. Temizlik görevlileri, hastane odalarını, koridorları ve diğer alanları temiz ve düzenli tutarlar. Sağlık standartlarına uygun bir temizlik, hastaların ve personelin sağlığı için önemlidir.
Acil durumlar için hastane ambulanslarına ihtiyaç vardır. Ambulans şoförleri, hasta nakil işlemlerini gerçekleştirir ve hasta güvenliğini sağlar. Bu görev, hızlı ve doğru hareket etmeyi gerektirir.
İŞKUR aracılığıyla hastanelerde iş başvurusu yapmak istiyorsanız, belirli şartları karşılamanız gerekmektedir. Genel olarak iş alımı yapılacak alanlar için başvuru şartları şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
İŞKUR kaydının bulunması.
18 yaşından büyük olmak.
Sağlık sorunlarının hastane ortamında çalışmaya engel olmaması.
Sürekli çalışabilecek durumda olmak.
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak.
Gerektiğinde vardiyalı çalışabilme yeteneği.
Başvuru yapmadan önce, başvurduğunuz pozisyonun özel gereksinimlerini de göz önünde bulundurmalısınız. Her pozisyon farklı yeteneklere ve niteliklere sahip olabilir.
İŞKUR'un resmi web sitesi olan e-Şube'ye gitmeniz ve hastanelerdeki açık iş ilanlarını incelemeniz için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir;
Tarayıcınızı açın ve aşağıdaki web adresini ziyaret edin: e-Şube İŞKUR Açık İş İlanları
İlk olarak, sayfanın üst kısmında bulunan "Arama Kriterleri" bölümünü kullanarak iş ilanlarını filtreleyebilirsiniz. İş aradığınız şehri, mesleği veya diğer tercihlerinizi belirtin.
Ardından "Ara" düğmesine tıklayarak seçtiğiniz kriterlere uygun iş ilanlarını listeleyin.
İş ilanlarına tıkladığınızda, ayrıntılı bilgilere ve başvuru yönergelerine erişebilirsiniz. Her iş ilanı, başvuru süreci ve gereksinimleri hakkında bilgi sağlar.
İş ilanları arasında ilginizi çeken bir pozisyon bulduğunuzda, başvurunuzu elektronik olarak yapabilirsiniz. Başvuru için gerekli adımları takip edin ve istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
Başvurunuzu tamamladıktan sonra, İŞKUR'un belirlediği süre içinde geri dönüş bekleyin. Başvurunuzun durumu hakkında bilgi almak için İŞKUR'un iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
İş arama sürecinde başarılar dilerim! İhtiyacınıza uygun bir iş bulmanızı umarım ve e-Şube üzerinden iş başvurularınızı kolayca yapabilirsiniz.