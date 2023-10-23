PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Temizlik, güvenlik görevlisi ve sekreter alımı başvuru şartları açıklandı! 23-30 Ekim hastanelere personel ve işçi alımı İŞKUR'dan duyuruldu!

Ekim ayında duyurulan İŞKUR alımları, binlerce kişinin istihdam edilme şansını artırıyor. İş arayanlar için temizlik görevlisi, şoför, güvenlik görevlisi ve sekreter pozisyonlarında alımlar yapılacak. İş arayanlar başvurularını ilanların son tarihine kadar yapmalı ve başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdırlar. Ayrıca her pozisyon için gerekli olan belgeleri ve nitelikleri dikkatlice incelemek de önemlidir. İŞKUR, iş arayanlar ile işverenleri buluşturarak istihdamı desteklemektedir, bu nedenle başvuru süreçlerini titizlikle takip etmek iş arayanlar için önemlidir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 15:25 Güncelleme 23 Ekim 2023, 09:38
Temizlik, güvenlik görevlisi ve sekreter alımı başvuru şartları açıklandı! 23-30 Ekim hastanelere personel ve işçi alımı İŞKUR’dan duyuruldu!

İŞKUR tarafından duyurulan Ekim alımları, Türkiye genelinde binlerce kişinin istihdam edilmesine olanak sağlayacak. Bu alımlar, hastane kurumları için yapılacak ve çeşitli pozisyonları içerecek. İŞKUR'un sunduğu bu fırsatları yakından inceleyelim.

Temizlik Görevlisi Alımları

Temizlik görevlisi pozisyonları için başvurular devam ediyor. Temizlik görevlileri, hastane ortamının temizliğinden sorumlu olacaklar. Başvurularınızı hemen yaparak, bu pozisyonlardan birine sahip olma şansını kaçırmayın.

Şoför Alımları

İŞKUR tarafından duyurulan alımlar arasında şoför pozisyonları da bulunuyor. Eğer ehliyetiniz varsa ve şoför olarak çalışmak istiyorsanız, başvurunuzu yapabilirsiniz.

Güvenlik Görevlisi Alımları

Hastanelerde güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için güzel bir fırsat var. Güvenlik görevlisi pozisyonları için başvurular kabul ediliyor. İlgili şartları sağlıyorsanız, hemen başvurun.

Sekreter Alımları

Sekreter pozisyonları da bu alımlar kapsamında yer alıyor. Eğer sekreterlik yapmak istiyorsanız, başvuruları inceleyerek uygun pozisyonu bulabilirsiniz.

Başvuru Şartları

İŞKUR tarafından duyurulan hastane kadroları için başvuru şartları, kadro ve kuruma göre değişebilir. Ancak genel başvuru şartları şunlardır:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. İŞKUR'a kayıtlı olmak,
  3. 18 yaşından büyük olmak,
  4. Hastane ortamında çalışmaya engel olabilecek bir sağlık sorunu bulunmamak,
  5. Sürekli çalışabilecek durumda olmak,
  6. Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek kişilerin başvuruları kabul edilecektir.

Güvenlik görevlisi pozisyonları için ilana göre silahlı veya silahsız sertifikaların bulunması istenebilir.

Alım Yapılacak Kadrolar

23 Ekim tarihine kadar İŞKUR üzerinde bulunan hastane kurumlarında çeşitli kadrolarda alımlar yapılacak. İşte bu kadrolardan bazıları:

  • Temizlik Görevlisi
  • Şoför
  • Güvenlik Görevlisi
  • Sekreter

Son başvuru tarihine yaklaşıyor, bu yüzden başvurunuzu acele edin!

İş Fırsatlarına Nasıl Başvurulur?

İŞKUR'un yayınladığı ilanlara başvurularınızı e-şube üzerinden yapabilirsiniz. İlgili ilanları inceleyerek, hangi pozisyonlara başvurabileceğinizi ve başvurunun nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra, başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.

Hastanelere temizlik, güvenlik görevlisi ve sekreter alımı başvurusu için tıklayınız

Masa başı çalışmak isteyenlere müjde!
İlkokul mezunu şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze’ye her saniye bomba yağdı: Tek gecede yüzlerce şehit | İsrail, Mısır ve Lübnan’ı vurdu
Gazze’de görevli başhekim Dr. Velit Abuhatab yaşanan dramı anlattı: Hastaneler mezar oldu
Dünya onu katil İsrail’in Gazze soykırımında korku dolu gözleriyle tanıdı! Muhammed’den haber var
SON DAKİKA