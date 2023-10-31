1-4 Kasım’da en az ilkokul mezunu 31 bin 497 Temizlik Görevlisi alınacak! İŞKUR 1888 ilanla duyurdu; Fabrika, okul, kliniklere...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temizlik görevlisi alımı konusunda özel sektör firmalarının art arda yayımladığı duyurularla iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor. İŞKUR üzerinden yapılan iş ilanlarına göre, toplamda 31 bin 497 beden işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımlar, temizlik hizmetlerine olan talebin arttığı bu dönemde iş arayanlara iş imkanı sunacak. İşte detaylar...

İŞKUR'DAN 1888 İLAN AÇILDI

İş arayanlar için büyük bir fırsat! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya gibi birçok ilde temizlik görevlisi alımları başlıyor.





Temizlik görevlisi alımı başvuruları artık çok daha kolay. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara büyük bir kolaylık sunuyor. Artık başvurularınızı internet üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapmak için sadece İŞKUR kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız yeterli. Ardından "açık iş ilanları" bölümünden size uygun olan temizlik görevlisi pozisyonlarına başvuruda bulunabilirsiniz.