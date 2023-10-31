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1-4 Kasım'da en az ilkokul mezunu 31 bin 497 Temizlik Görevlisi alınacak! İŞKUR 1888 ilanla duyurdu; Fabrika, okul, kliniklere...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temizlik görevlisi alımlarıyla iş arayan vatandaşlara yeni istihdam fırsatları sunmaya devam ediyor. İŞKUR'un duyurduğu ilanlar kapsamında, temizlik görevlisi pozisyonlarında çalışacak personel arayışı bulunuyor. Bu alımlar, farklı illerdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Temizlik görevlisi pozisyonları, ilkokul mezuniyeti gereksinimini taşımaktadır. Adaylardan temizlik işlerini yerine getirebilecekleri ve ekip çalışmasına uyum sağlayabilecekleri bekleniyor. Temizlik görevlileri, çalıştıkları alanın temizliğini ve düzenini korumakla sorumludur.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 11:27 Güncelleme 31 Ekim 2023, 11:27
1-4 Kasım’da en az ilkokul mezunu 31 bin 497 Temizlik Görevlisi alınacak! İŞKUR 1888 ilanla duyurdu; Fabrika, okul, kliniklere...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temizlik görevlisi alımı konusunda özel sektör firmalarının art arda yayımladığı duyurularla iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor. İŞKUR üzerinden yapılan iş ilanlarına göre, toplamda 31 bin 497 beden işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımlar, temizlik hizmetlerine olan talebin arttığı bu dönemde iş arayanlara iş imkanı sunacak. İşte detaylar...

İŞKUR'DAN 1888 İLAN AÇILDI

İş arayanlar için büyük bir fırsat! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya gibi birçok ilde temizlik görevlisi alımları başlıyor.



Temizlik görevlisi alımı başvuruları artık çok daha kolay. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara büyük bir kolaylık sunuyor. Artık başvurularınızı internet üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapmak için sadece İŞKUR kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız yeterli. Ardından "açık iş ilanları" bölümünden size uygun olan temizlik görevlisi pozisyonlarına başvuruda bulunabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya gibi birçok şehirde temizlik görevlisi alımları artıyor.

Temizlik Görevlisi Alımları: Başvurular Online Olarak Yapılıyor

Temizlik görevlisi alımları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sayfası üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak adaylar, İŞKUR Kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak, açık iş ilanları kısmından kendilerine uygun alımlara başvuruda bulunabilirler. Bu yöntem, iş arayanlar için kolaylık sağlayan modern bir yaklaşımdır.

Temizlik Görevlisi: Çalışma Prensibi ve Görevleri

Temizlik görevlileri, çalıştıkları işletmelerin çalışma prensiplerine uygun olarak, tüm temizlik ekipmanlarını doğru ve etkili bir şekilde kullanarak temizliklerini gerçekleştirirler. Bu görevi yerine getirirken, çevre koruma düzenlemelerine, mesleki verimlilik ve kalite standartlarına uyum sağlamaları da önemlidir.

Temizlik Görevlisi Görevleri Arasında Neler Var?

Havalandırma ve Temizlik: Çalışılan alanın havalandırılmasını sağlamak, taze hava akışını düzenlemek temizlik görevlilerinin sorumlulukları arasındadır. Bu, iş yerindeki hava kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Temizleme ve Süpürme: Yüzeylerdeki kir ve tozları temizlemek, zeminleri süpürmek temizlik görevlilerinin günlük görevlerindendir. Temiz bir çalışma ortamı sağlar.

Çöp Toplama: Çalışma alanındaki çöpleri toplamak, atık yönetimi ve çevre koruma açısından büyük bir öneme sahiptir.

Cam Silme: Cam yüzeylerin temizliği, iş yerinin temiz ve düzenli görünmesini sağlar.

Zemin Bakımı: Zeminleri parlatmak, hijyenik ve estetik bir ortam oluşturur.

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