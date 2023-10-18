Masa başı çalışmak isteyenlere müjde! 81 ilde alarm verildi! Dolgun maaşla, KPSS'siz: EGM, YSK, SPK, Türksat, İŞKUR-TYP, Tübitak, banka, belediyelere...

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81 ilde binlerce personel, memur, işçi alım ilanları yayımlandı. Hemen şimdi iş bulmak isteyenlere duyuruldu! En az asgari ücret tutarında maaş veriliyor! Mesleğe ve tecrübeye göre maaşlar artıyor. İşte Ekim ayı güncel tüm iş ilanları: Kamu, özel sektör: EGM, YSK, SPK, Türksat, İŞKUR-TYP, Tübitak, banka, belediyeler...