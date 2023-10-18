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Masa başı çalışmak isteyenlere müjde! 81 ilde alarm verildi! Dolgun maaşla, KPSS'siz: EGM, YSK, SPK, Türksat, İŞKUR-TYP, Tübitak, banka, belediyelere...

İş arayanlara, çalışmak isteyenlere müjdeli duyurular peş peşe geldi! Binlerce personel alımı yapılacak, başvuru şartları açıklandı. Vatandaşlar iş ilanlarını tek tek inceleyerek kendilerine uygun meslekler için online başvuru yapabilecek. 18 Ekim'de başlayan başvurularda KPSS şartının arandığı ilanlar da bulunuyor, KPSS'siz alımlar da yapılıyor. Buna göre en az ilkokul mezunu olanlar ilanlara başvuru yapabilecek. İşte EGM, YSK, SPK, Türksat, İŞKUR-TYP, Tübitak, banka, belediye personel alım ilanları Ekim ayı 2023!

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 19:18 Güncelleme 18 Ekim 2023, 19:18
Masa başı çalışmak isteyenlere müjde! 81 ilde alarm verildi! Dolgun maaşla, KPSS’siz: EGM, YSK, SPK, Türksat, İŞKUR-TYP, Tübitak, banka, belediyelere... 1

81 ilde binlerce personel, memur, işçi alım ilanları yayımlandı. Hemen şimdi iş bulmak isteyenlere duyuruldu! En az asgari ücret tutarında maaş veriliyor! Mesleğe ve tecrübeye göre maaşlar artıyor. İşte Ekim ayı güncel tüm iş ilanları: Kamu, özel sektör: EGM, YSK, SPK, Türksat, İŞKUR-TYP, Tübitak, banka, belediyeler...

Masa başı çalışmak isteyenlere müjde! 81 ilde alarm verildi! Dolgun maaşla, KPSS’siz: EGM, YSK, SPK, Türksat, İŞKUR-TYP, Tübitak, banka, belediyelere... 2

TYP 11 İLDE 1500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BUGÜN SON

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı başvuruları başladı. Adaylar TYP 1500 personel alımı başvurularını TYP'nin resmi internet sitesi üzerinden 18 Ekim 2023 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.

Masa başı çalışmak isteyenlere müjde! 81 ilde alarm verildi! Dolgun maaşla, KPSS’siz: EGM, YSK, SPK, Türksat, İŞKUR-TYP, Tübitak, banka, belediyelere... 3

TYP 1500 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruları İŞKUR internet sitesi aracılığı ile yapmak isteyen adayların ''BURAYA'' tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan ''İlan No'' yazan kutucuğa ilgili numarayı yazmaları ve ardından ilini seçmeleri gerekmektedir.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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