Masa başı çalışmak isteyenlere müjde! 81 ilde alarm verildi! Dolgun maaşla, KPSS'siz: EGM, YSK, SPK, Türksat, İŞKUR-TYP, Tübitak, banka, belediyelere...

81 ilde binlerce personel, memur, işçi alım ilanları yayımlandı. Hemen şimdi iş bulmak isteyenlere duyuruldu! En az asgari ücret tutarında maaş veriliyor! Mesleğe ve tecrübeye göre maaşlar artıyor. İşte Ekim ayı güncel tüm iş ilanları: Kamu, özel sektör: EGM, YSK, SPK, Türksat, İŞKUR-TYP, Tübitak, banka, belediyeler...
TYP 11 İLDE 1500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BUGÜN SON
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı başvuruları başladı. Adaylar TYP 1500 personel alımı başvurularını TYP'nin resmi internet sitesi üzerinden 18 Ekim 2023 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.
TYP 1500 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuruları İŞKUR internet sitesi aracılığı ile yapmak isteyen adayların ''BURAYA'' tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan ''İlan No'' yazan kutucuğa ilgili numarayı yazmaları ve ardından ilini seçmeleri gerekmektedir.
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