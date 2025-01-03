Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sevenlerini yasa boğan usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ise merak konusu oldu.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sevenlerini yasa boğan usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ise merak konusu oldu.
Babası Ferdi Tayfur ile küs olduğu bilinen Tuğçe Tayfur, ünlü sanatçının ölümünün ardından sessizliğe büründü.
"İĞNELERLE AYAKTA DURUYOR"
Tayfur'un son durumu merak edilirken, arkadaşından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tuğçe Tayfur'un bir fotoğrafını paylaşan arkadaşı, "Canım arkadaşımın gözyaşı bir an olsun durmadı. İğnelerle zorla ayakta duruyor." ifadelerini kullandı.
BABASINI SON KEZ GÖRMEK İÇİN GİTTİ
Tuğçe Tayfur'un dün akşam saatlerinde, babasını son kez görmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gittiği öğrenildi.
"YAPAYALNIZ BURADA KALMIŞ"
Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü.
Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız burada kalmış babam" dediği duyuldu.
BABA-KIZ ARASINDA NELER YAŞANDI?
Baba ve kızın uzun bir süredir konuşmadığı biliniyordu. bir dargın bir barışık olduğu nişanlısı B.K. ile şiddete maruz kaldığını söyleyerek ayrılıp davalık olan Tuğçe Tayfur, akabinde Muhammet Aydın ile evlendiklerini ve çok mutlu olduklarını açıklamıştı.
Baba Ferdi Tayfur, kızının nikahına katılmadı, hatta geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları ilk bebeklerini, yani kendisinin ilk torununu da görmeye gitmedi.
Önce Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla kızına suç duyurusunda bulunacağını vurgulayan bir metin paylaştı.Suç duyurusu uyarısını görünce neye uğradığını şaşıran Tuğçe Tayfur ise, "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek cevap verdi babasına.
Ferdi Tayfur, kızının ve damadının tepkisi karşısında sessiz kalıyor gibi duruyordu ki işin aslının çok farklı olduğu ortaya çıktı.Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tuğçe Tayfur, babasının markasında "Tayfur" soyadını kullanamasın diye kendisine 50 milyonluk dava açtığını duyurdu. "50 milyon olmuyorsa da yüzde 58 hisse" talep ettiğini belirtti.
Dosyanın detaylarını okuyunca utandığını söyleyen Tuğçe Tayfur, babasına "Kendine gel" çağrısında bulundu.
"SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENİYORUM"
Babasıyla sorun yaşayan Tuğçe Tayfur suskunluğunu bozmuştu. Tayfur, yaptığı açıklamayla babasının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medyadan öğrendiğini dile getirmişti.
Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuç da sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun''
ESKİ EŞİ NECLA NAZIR'DAN İLK AÇIKLAMA
Arabesk müziğinin dev ismi Tayfur'un ölümünün ardından, Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM, NURLARDA YATSIN"
Nazır, "33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" açıklamalarında bulundu.