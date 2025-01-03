Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü. "YAPAYALNIZ BURADA KALMIŞ"

Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü. Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız burada kalmış babam" dediği duyuldu. BABA-KIZ ARASINDA NELER YAŞANDI?

Baba ve kızın uzun bir süredir konuşmadığı biliniyordu. bir dargın bir barışık olduğu nişanlısı B.K. ile şiddete maruz kaldığını söyleyerek ayrılıp davalık olan Tuğçe Tayfur, akabinde Muhammet Aydın ile evlendiklerini ve çok mutlu olduklarını açıklamıştı.

Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Baba Ferdi Tayfur, kızının nikahına katılmadı, hatta geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları ilk bebeklerini, yani kendisinin ilk torununu da görmeye gitmedi. Necla Nazır da dahil olmuştu! Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur’un baba-kız tartışmasında yeni gelişme! Necla Nazır da dahil olmuştu! Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur'un baba-kız tartışmasında yeni gelişme! Önce Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla kızına suç duyurusunda bulunacağını vurgulayan bir metin paylaştı.Suç duyurusu uyarısını görünce neye uğradığını şaşıran Tuğçe Tayfur ise, "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek cevap verdi babasına.

Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Ferdi Tayfur, kızının ve damadının tepkisi karşısında sessiz kalıyor gibi duruyordu ki işin aslının çok farklı olduğu ortaya çıktı.Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tuğçe Tayfur, babasının markasında "Tayfur" soyadını kullanamasın diye kendisine 50 milyonluk dava açtığını duyurdu. "50 milyon olmuyorsa da yüzde 58 hisse" talep ettiğini belirtti. Dosyanın detaylarını okuyunca utandığını söyleyen Tuğçe Tayfur, babasına "Kendine gel" çağrısında bulundu. Ferdi Tayfurun küs olduğu kızı Tuğçe Tayfurdan ilk açıklama! 79 yaşındaki sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu... Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk açıklama! 79 yaşındaki sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu... "SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENİYORUM"

Babasıyla sorun yaşayan Tuğçe Tayfur suskunluğunu bozmuştu. Tayfur, yaptığı açıklamayla babasının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medyadan öğrendiğini dile getirmişti. Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuç da sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun''