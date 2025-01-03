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Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur fenalaştı! Gasilhanede gözyaşlarına boğuldu: Ayırdınız beni babamdan

Milyonların gönlüne taht kuran usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sevenlerini derinden sarstı. Babası ile küs olduğu bilinen Tuğçe Tayfur yaşananların ardından ise sessizliğe büründü. Bu durum tepkilere yol açtı. Tayfur'un son durumuna ilişkin arkadaşından, "İğnelerle zor ayakta duruyor" paylaşımı geldi. Genç kadının babasını son kez görmek için gittiği Zincirlikuyu Gasilhanesi'nde fenalaştığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 23:20 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 08:15
Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur fenalaştı! Gasilhanede gözyaşlarına boğuldu: Ayırdınız beni babamdan

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    Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sevenlerini yasa boğan usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ise merak konusu oldu.

    Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Babası Ferdi Tayfur ile küs olduğu bilinen Tuğçe Tayfur, ünlü sanatçının ölümünün ardından sessizliğe büründü.

    Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    "İĞNELERLE AYAKTA DURUYOR"
    Tayfur'un son durumu merak edilirken, arkadaşından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tuğçe Tayfur'un bir fotoğrafını paylaşan arkadaşı, "Canım arkadaşımın gözyaşı bir an olsun durmadı. İğnelerle zorla ayakta duruyor." ifadelerini kullandı.

    Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    BABASINI SON KEZ GÖRMEK İÇİN GİTTİ
    Tuğçe Tayfur'un dün akşam saatlerinde, babasını son kez görmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gittiği öğrenildi.

    Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü.Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü.

    "YAPAYALNIZ BURADA KALMIŞ"
    Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü.

    Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız burada kalmış babam" dediği duyuldu.

    BABA-KIZ ARASINDA NELER YAŞANDI?
    Baba ve kızın uzun bir süredir konuşmadığı biliniyordu. bir dargın bir barışık olduğu nişanlısı B.K. ile şiddete maruz kaldığını söyleyerek ayrılıp davalık olan Tuğçe Tayfur, akabinde Muhammet Aydın ile evlendiklerini ve çok mutlu olduklarını açıklamıştı.

    Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Baba Ferdi Tayfur, kızının nikahına katılmadı, hatta geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları ilk bebeklerini, yani kendisinin ilk torununu da görmeye gitmedi.

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    Necla Nazır da dahil olmuştu! Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur'un baba-kız tartışmasında yeni gelişme!

    Önce Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla kızına suç duyurusunda bulunacağını vurgulayan bir metin paylaştı.Suç duyurusu uyarısını görünce neye uğradığını şaşıran Tuğçe Tayfur ise, "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek cevap verdi babasına.

    Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ferdi Tayfur, kızının ve damadının tepkisi karşısında sessiz kalıyor gibi duruyordu ki işin aslının çok farklı olduğu ortaya çıktı.Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tuğçe Tayfur, babasının markasında "Tayfur" soyadını kullanamasın diye kendisine 50 milyonluk dava açtığını duyurdu. "50 milyon olmuyorsa da yüzde 58 hisse" talep ettiğini belirtti.

    Dosyanın detaylarını okuyunca utandığını söyleyen Tuğçe Tayfur, babasına "Kendine gel" çağrısında bulundu.

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    Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk açıklama! 79 yaşındaki sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu...

    "SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENİYORUM"
    Babasıyla sorun yaşayan Tuğçe Tayfur suskunluğunu bozmuştu. Tayfur, yaptığı açıklamayla babasının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medyadan öğrendiğini dile getirmişti.

    Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    ''Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuç da sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun''

    Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Arkadaşı paylaştı: Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından iğnelerle ayakta duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    ESKİ EŞİ NECLA NAZIR'DAN İLK AÇIKLAMA
    Arabesk müziğinin dev ismi Tayfur'un ölümünün ardından, Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama geldi

    "GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM, NURLARDA YATSIN"
    Nazır, "33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" açıklamalarında bulundu.

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