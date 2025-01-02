Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr)
Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.
Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Adını babasının hayrana olduğu dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan alan arabesk müziğin güçlü ismi Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945'te Adana'da dünyaya geldi.
Babasının ani vefatı nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakan Tayfur için sıkıntılı günler de bu kararla birlikte başladı.
Sandalyede oturan Ferdi Tayfur ve yanındaki ise abisi Sermet (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Tayfur, babasının ölümünü verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:
"Bir gece kucakta olduğumu hatırlıyorum. Annem Şerife 'Babanız Cumali geldi çocuklar' demişti, sevinmiştik. Ben hep kucağındaydım, o sıcaklığı hala hissederim. Ertesi gün, sabah evden çıkarken, gene hayal meyal hatırlıyorum. 'Akşam çiğköfte yap' demişti anneme ve bir lira bırakmıştı. Babam bir daha dönmedi. O gece bir pavyonda vurdular onu."
Annesi ikinci kez evlenince 'üvey baba' gerçeği ile tanışan Ferdi Tayfur iş hayatına erken başladı.
Yıl:1966. Ferdi Tayfur, Adana'daki bir çay bahçesinde şarkı söylerken (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Bir yandan düğün salonlarında şarkı söyleyen, bir yandan ise çiftlikte çalışan Ferdi Tayfur, yerel gazetede 'Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını gördü ve yarışmaya katıldı. Yarışmadan ikincilikle ayrılsa da bu Ferdi Tayfur için bir son değil, aksine yeni bir başlangıçtı.
Üvey babasının tüm engellemelerine rağmen İstanbul'a gelen Tayfur, dönemin en ünlü gazinolarından olan Lunapark Gazinosu'nda iş buldu.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Nurten İnnap'ın ekibinde bağlama çalmaya başlayan Ferdi Tayfur, 1968 yılında ilk plağını çıkardı.
Beklenen ilgiyi göremeyince Adana'ya geri dönen ve çiftliğin başına geçen Tayfur, bir yandan da müzik çalışmalarına devam etti.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Üç yıllık aranın ardından çıkardığı "Huzurum Kalmadı" ona şöhret kapılarını ardına kadar açan plağı oldu. Artık Tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Ferdi Tayfur'un 1974 yılında 'Yüreğimde Yara Var' da büyük ilgi gördü.
İlk aşkını 16 yaşında yaşayan Ferdi Tayfur'un Timur adını verdiği bir de oğlu oldu. Ancak Timur'un annesi yıllarca Ferdi Tayfur'un oğlu ile görüşmesini engelledi. Uzun süre mücadele veren Tayfur, sonunda oğluna kavuştu.
Ferdi Tayfur ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Ferdi Tayfur ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızları oldu.
Kariyerine plak ve albümlerin yanı sıra sayısız sinema filmi de sığdıran Ferdi Tayfur, 1977 yılında film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başladı.
Tayfur ve Nazır'ın 30 yıllık birlikteliğinden Tuğçe isminde bir kızları dünyaya geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
2007 yılında yollarını ayıran Tayfur ve Nazır'ın 30 yıllık birlikteliğinden Tuğçe isminde bir kızları dünyaya geldi.
Ferdi Tayfur, yıllar önce verdiği bir röportajda Necla Nazır ile ayrılığı için "20 sene kızım büyüsün diye bekledim. Necla'dan defalarca ayrıldım fakat kimseye duyurmadım." demişti.
Ferdi Tayfur'un son birlikteliği Habibe Ümyani Demir oldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Şöhreti ardında bırakarak Muğla'da kendisine yeni bir hayat kuran Ferdi Tayfur'un son birlikteliği Habibe Ümyani Demir'leydi. 64 yaşında bir kez daha babalık sevinci yaşayan Tayfur'un bu birliktelikten de Taha adında bir oğlu daha oldu.
Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Tayfur (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Fakat Ferdi Tayfur'un bu ilişkisi de mutsuz bitti. Ayrılık iddialarının ardından Ferdi Tayfur'un ilk eşi Zeliha Turanbayburt'a döndüğü haberleri gündeme geldi.