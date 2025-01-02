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Ferdi Tayfur hayatını kaybetti | Cenaze programı belli oldu! Eski eşi Necla Nazır'dan ilk mesaj

Nabız düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve Antalya'ya sevk edildikten sonra ameliyat olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Hastane sanatçının ölüm nedenini açıklarken cenaze törenine ilişkin detaylar da belli oldu. Tayfur'un, 19 Aralık'ta hasta yatağındaki son görüntüleri ise sevenlerini yasa boğdu. Sanatçının eski eşi Necla Nazır'dan da ilk mesaj geldi.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 19:59 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 09:12
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti | Cenaze programı belli oldu! Eski eşi Necla Nazır’dan ilk mesaj

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    Nabız düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve Antalya'ya sevk edildikten sonra ameliyat olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi.

    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

    HAYATINI KAYBETTİ

    "Baba" lakaplı 79 yaşındaki sanatçı bir süredir tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede hayatını kaybetti.

    Ferdi Tayfur (DHA)Ferdi Tayfur (DHA)

    ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

    Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliğinden, sanatçı Tayfur'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    Sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirilerek, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

    Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. (AA)Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. (AA)

    Ferdi Tayfur'un sadece güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğine getirdiği yenilikler ve samimiyetiyle nesiller boyunca hatırlanacak bir sanatçı olduğu vurgulanan açıklamada, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

    ESKİ EŞİNDEN DUYGUSAL MESAJ
    Eski eşinin ölüm haberini alan Necla Nazır'dan da bir açıklama geldi.

    Nazır, mesajında "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş." ifadelerini kullandı.

    Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur. Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur.

    SON SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
    Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur ile son zamanlarda arası bozuktu.

    Baba kız arasındaki gerilime Necla Nazır da dahil olmuş ve Ferdi Tayfur'a adeta ateş püskürmüştü. Necla Nazır eski eşine; ''Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?'' diyerek sert çıkmıştı.

    4 OCAK'TA AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

    Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

    CENAZE NAMAZI EMİRGAN'DA KILINACAK

    Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Sanatçının basın danışmanı Şirin Gözalıcı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sanatçının basın danışmanı Şirin Gözalıcı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Sanatçının basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur için Cumartesi günü saat 12:00 da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti! İşte üstadın kameralara yansıyan son sözleri!

    "BEN ÇOK İYİYİM" MESAJI VERMİŞTİ

    Ferdi Tayfur, 19 Aralık'ta hasta yatağında son kez karşısına geçtiği kameralar önünde doktorunun "nasılsınız" sorusuna, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

    Ferdi Tayfur hastane tedavi görüyordu. (İHA)Ferdi Tayfur hastane tedavi görüyordu. (İHA)

    TÜRKİYE'YE MAL OLMUŞ BİR SANATÇIYDI


    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. (AA)Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. (AA)



    A Haber canlı yayınına katılan sanatçı Coşkun Sabah, bir çınarın daha göç ettiğini belirterek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

    Coşkun Sabah: ''Bir çınar göç etti!''

    Sabah, "Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıydı. Ülke olarak başımız sağ olsun diyorum. Elimizden bir şey gelmiyor." dedi.

    ''Türk müzik camiasında devir açan bir sanatçımızdı''

    Canlı yayına katılan sanatçı Özdemir Erdoğan ise, "Orhan Gencebay ile bir devir açan bir sanatçımızdır." dedi.

    Alişan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Alişan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    MEKANIN CENNET OLSUN FERDİ BABA

    Sevenlerini yasa boğan vefat haberini alan sanatçının dostları sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

    Sosyal medyadan paylaşım yapan şarkıcı Alişan, "En kıymetlilerimiz birer birer gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba." ifadelerini kullandı.

    Demet Akalın'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Demet Akalın'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Şarkıcı Demet Akalın ise, "Nur içinde yatsın... Çocukluk hatıram da gitti." diyerek üzüntüsünü ifade etti.

    Ferdi Tayfur rahatsızlığı sonrası 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı. (Takvim.com.tr)Ferdi Tayfur rahatsızlığı sonrası 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı. (Takvim.com.tr)


    2020'DE BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

    'Yıkılsın Be Dünya', 'Sevda Yelleri', 'Bana Da Söyle' ve daha niceleriyle hafızlara kazınan Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2020 yılında böbrek nakli olmuştu.

    15 ARALIK'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

    aşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

    Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr)Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr)

    Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

    Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

    Arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur

    FERDİ TAYFUR KİMDİR?

    Adını babasının hayrana olduğu dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan alan arabesk müziğin güçlü ismi Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945'te Adana'da dünyaya geldi.

    Babasının ani vefatı nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakan Tayfur için sıkıntılı günler de bu kararla birlikte başladı.

    Sandalyede oturan Ferdi Tayfur ve yanındaki ise abisi Sermet (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Sandalyede oturan Ferdi Tayfur ve yanındaki ise abisi Sermet (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Tayfur, babasının ölümünü verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

    "Bir gece kucakta olduğumu hatırlıyorum. Annem Şerife 'Babanız Cumali geldi çocuklar' demişti, sevinmiştik. Ben hep kucağındaydım, o sıcaklığı hala hissederim. Ertesi gün, sabah evden çıkarken, gene hayal meyal hatırlıyorum. 'Akşam çiğköfte yap' demişti anneme ve bir lira bırakmıştı. Babam bir daha dönmedi. O gece bir pavyonda vurdular onu."

    Annesi ikinci kez evlenince 'üvey baba' gerçeği ile tanışan Ferdi Tayfur iş hayatına erken başladı.

    Yıl:1966. Ferdi Tayfur, Adana'daki bir çay bahçesinde şarkı söylerken (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Yıl:1966. Ferdi Tayfur, Adana'daki bir çay bahçesinde şarkı söylerken (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Bir yandan düğün salonlarında şarkı söyleyen, bir yandan ise çiftlikte çalışan Ferdi Tayfur, yerel gazetede 'Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını gördü ve yarışmaya katıldı. Yarışmadan ikincilikle ayrılsa da bu Ferdi Tayfur için bir son değil, aksine yeni bir başlangıçtı.

    Üvey babasının tüm engellemelerine rağmen İstanbul'a gelen Tayfur, dönemin en ünlü gazinolarından olan Lunapark Gazinosu'nda iş buldu.

    Usta sanatçı Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Usta sanatçı Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Nurten İnnap'ın ekibinde bağlama çalmaya başlayan Ferdi Tayfur, 1968 yılında ilk plağını çıkardı.

    Beklenen ilgiyi göremeyince Adana'ya geri dönen ve çiftliğin başına geçen Tayfur, bir yandan da müzik çalışmalarına devam etti.

    Usta sanatçı Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Usta sanatçı Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Üç yıllık aranın ardından çıkardığı "Huzurum Kalmadı" ona şöhret kapılarını ardına kadar açan plağı oldu. Artık Tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Ferdi Tayfur'un 1974 yılında 'Yüreğimde Yara Var' da büyük ilgi gördü.

    İlk aşkını 16 yaşında yaşayan Ferdi Tayfur'un Timur adını verdiği bir de oğlu oldu. Ancak Timur'un annesi yıllarca Ferdi Tayfur'un oğlu ile görüşmesini engelledi. Uzun süre mücadele veren Tayfur, sonunda oğluna kavuştu.

    Ferdi Tayfur ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ferdi Tayfur ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Ferdi Tayfur ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızları oldu.

    Kariyerine plak ve albümlerin yanı sıra sayısız sinema filmi de sığdıran Ferdi Tayfur, 1977 yılında film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başladı.

    Tayfur ve Nazır'ın 30 yıllık birlikteliğinden Tuğçe isminde bir kızları dünyaya geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Tayfur ve Nazır'ın 30 yıllık birlikteliğinden Tuğçe isminde bir kızları dünyaya geldi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    2007 yılında yollarını ayıran Tayfur ve Nazır'ın 30 yıllık birlikteliğinden Tuğçe isminde bir kızları dünyaya geldi.

    Ferdi Tayfur, yıllar önce verdiği bir röportajda Necla Nazır ile ayrılığı için "20 sene kızım büyüsün diye bekledim. Necla'dan defalarca ayrıldım fakat kimseye duyurmadım." demişti.

    Ferdi Tayfur'un son birlikteliği Habibe Ümyani Demir oldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ferdi Tayfur'un son birlikteliği Habibe Ümyani Demir oldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Şöhreti ardında bırakarak Muğla'da kendisine yeni bir hayat kuran Ferdi Tayfur'un son birlikteliği Habibe Ümyani Demir'leydi. 64 yaşında bir kez daha babalık sevinci yaşayan Tayfur'un bu birliktelikten de Taha adında bir oğlu daha oldu.

    Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Tayfur (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Tayfur (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Fakat Ferdi Tayfur'un bu ilişkisi de mutsuz bitti. Ayrılık iddialarının ardından Ferdi Tayfur'un ilk eşi Zeliha Turanbayburt'a döndüğü haberleri gündeme geldi.

    Usta sanatçı Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Usta sanatçı Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Tayfur yaptığı açıklamada "Zeliha Hanım'a döndüğüm doğrudur. O yalnızdı, ben yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır yalnız, benim yolumu gözlüyordu. Ömrümün çoğu gitti azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum, çok mutluyum" dedi.

    Yüz felci yüzünden çok sevdiği sahnelerden çekilmişti. 2020 yılında böbrekleri iflas etti.

    Usta sanatçı Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Usta sanatçı Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    13 YIL SONRA YÜZÜNÜ GÖRDÜĞÜ OĞLU HAYATINI KURTARDI
    Umutlarının tükendiği anda ilk kez doğduktan 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu Timur'dan yardım eli geldi. Oğlu Timur böbreklerinden birini babasına verdi. Ardı ardına geçirdiği hastalıklar tüketmişti onu.

    "BEN VARIM BURADA"
    Ferdi Tayfur, o dönemde verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

    Bizim iyi hekimlerimiz var. Hiç kimse böbrek nakli ameliyatından korkmasın. Elbette sancıları oluyor. Ama hayatın bir tarafı zaten sancıdan ibaret. Kitap okurken hep uyuyordum. Üstelik daha bir iki sayfa bile okumadan. Bu durum, yeğenim Nilüfer'in dikkatini çekti. Yeğenim, 'Dayı sen hep uyuyorsun. Doktora gidelim' dedi. 'Böbrek yetmezliği' denildi. İki ay gibi bir süre geçti. Ne yapmamız gerektiğini hep araştırıyorduk. Yeğenim, Prof. Dr. Alper Demirbaş'ı aradı. 'O da atlayın gelin' dedi. İnsan bu süreçte hastaneden de korkar. Hem de nasıl. Ama doktorumuz bize büyük cesaret verdi. Gözümü kapattım, açtım ameliyatım bitmişti. 'Böbreği kimden alalım' diye kız kardeşim bir yandan, yeğenim bir yandan sesli düşünüyoruz. O sırada oğlum Timur dedi ki, 'Bir dakika ben varım burada ya! Ben daha ölmedim' dedi. Oğlumun sağlık durumunu etkileyecek bir şey olsaydı asla kabul etmezdim. Bir insanın tek böbrekle de hayatını normal bir şekilde sürdürebilmesi mümkün olduğu için tereddüt etmedim. Organ naklinin bir mucize olduğunu söyleyebilirim.

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