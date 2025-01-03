Sanat dünyası yasta: Ferdi Tayfur’un vefatı Orhan Gencebay’ı hüzne boğdu

79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanmasının ardından önce ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi. Yoğun bakımda genel cerrahi tedavisinin ardından, 16 Aralık'ta Antalya'daki bir hastaneye nakledilen sanatçı, burada sinüs ameliyatı geçirdi. Daha önce de Antalya'da yapılan bir ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve bir süre diyaliz tedavisi gördüğü belirtilen Tayfur'a, 2020 yılında oğlundan böbrek nakli yapılmıştı.

"O BENİM KARDEŞİMDİ"

Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, A Haber'e yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirerek Tayfur'dan "kardeşim" diye bahsetti. Gencebay, "Müziğe çok emek vermiş, halkımız tarafından sevilen kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili kardeşim nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.