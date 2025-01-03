SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sanat dünyası yasta: Ferdi Tayfur'un vefatı Orhan Gencebay'ı hüzne boğdu

Arabesk müziğin temsilcilerinden Ferdi Tayfur 79 yaşında Antalya'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.  Sanat dünyasını yasa boğan bu kayıp sonrası ünlü sanatçı Orhan Gencebay, üzüntüsünü A Haber'e dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 18:46 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 19:48
Sanat dünyası yasta: Ferdi Tayfur’un vefatı Orhan Gencebay’ı hüzne boğdu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanmasının ardından önce ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi. Yoğun bakımda genel cerrahi tedavisinin ardından, 16 Aralık'ta Antalya'daki bir hastaneye nakledilen sanatçı, burada sinüs ameliyatı geçirdi. Daha önce de Antalya'da yapılan bir ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve bir süre diyaliz tedavisi gördüğü belirtilen Tayfur'a, 2020 yılında oğlundan böbrek nakli yapılmıştı.

    Orhan Gencebay Ferdi Tayfur'u anlattı!

    "O BENİM KARDEŞİMDİ"

    Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, A Haber'e yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirerek Tayfur'dan "kardeşim" diye bahsetti. Gencebay, "Müziğe çok emek vermiş, halkımız tarafından sevilen kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili kardeşim nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

    Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinden sonra içini A Haber'e döktü: (Fotoğraf: A Haber ekran görüntüsü)Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinden sonra içini A Haber'e döktü: (Fotoğraf: A Haber ekran görüntüsü)

    ÖLÜM HABERİ GELİNCE ŞOK OLDUM

    Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

    "Başımız sağ olsun. Sevgili kardeşimiz göçtü kısmeti buymuş birkaç gün evvel aradım ulaşamadım yeğeni ile konuştum iyi olduğunu söyledi. Dün birdenbire ölüm haberi gelince şok oldum. Son derece üzüldüm gerçekten çok sevdiğim kardeşimdi. Müziğe çok emek vermiş, halkımız tarafından sevilen kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili kardeşim nur içinde yatsın."

    Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinden sonra içini A Haber'e döktü: (Fotoğraf: A Haber ekran görüntüsü)Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinden sonra içini A Haber'e döktü: (Fotoğraf: A Haber ekran görüntüsü)

    Gencebay, Ferdi Tayfur ile ilgili anılarını da paylaşarak ekledi:

    "Yıllar önce son konuştuğumuzda böbreğinden rahatsızdı, Marmaris'te yaşıyordu çok göremiyordum ama anca telefonla konuşabiliyorduk. Son günlerde aramaya çalıştım ama ulaşamadım. Moral verecektik ama kısmet değilmiş."

    Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...Komşuları Ferdi Tayfur’u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip...
    Komşuları Ferdi Tayfur'u anlattı! Gençliği o mahallede geçti: "Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip..."
    Ferdi Tayfurun vefatı sonrası TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu nefret kustu!Ferdi Tayfurun vefatı sonrası TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu nefret kustu!
    Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu nefret kustu!
    Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamışArabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış
    Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış