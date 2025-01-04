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Cenazede gerginlik! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un tabutu başında yeğeniyle tartıştı! Necla Nazır kızını sakinleştirmeye çalıştı

79 yaşında aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ferdi Tayfur’un bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur ise AKM'de yapılan anma törenine katılmadı ancak babasını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son görevini yerine getirmek için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne gelen Tuğçe Tayfur, cenazede gergin anlar yaşadı. Tuğçe Tayfur babasının tabutu başında yeğeniyle tartıştı. Necla Nazır kızını sakinleştirmeye çalıştı.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 14:53 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 15:12
Cenazede gerginlik! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un tabutu başında yeğeniyle tartıştı! Necla Nazır kızını sakinleştirmeye çalıştı

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    Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

    Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyorFerdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor

    Törenin ardından Ferdi Tayfur'un naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

    AKM'de anma töreni düzenlendiAKM'de anma töreni düzenlendi

    Ferdi Tayfur'un bir süredir arasının bozuk olduğu Tuğçe Tayfur ise AKM'de yapılan anma törenine katılmadı ancak babasını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

    Tuğçe Tayfur, babasının yeğenleriyle tartıştı (İHA)Tuğçe Tayfur, babasının yeğenleriyle tartıştı (İHA)

    Son görevini yerine getirmek için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne gelen Tuğçe Tayfur, cenazede gergin anlar yaşadı. Tuğçe Tayfur babasının tabutu başında yeğeniyle tartıştı.

    Tuğçe Tayfur'a sert sözler

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