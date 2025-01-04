Cenazede gerginlik! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un tabutu başında yeğeniyle tartıştı! Necla Nazır kızını sakinleştirmeye çalıştı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Törenin ardından Ferdi Tayfur'un naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Ferdi Tayfur'un bir süredir arasının bozuk olduğu Tuğçe Tayfur ise AKM'de yapılan anma törenine katılmadı ancak babasını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Son görevini yerine getirmek için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne gelen Tuğçe Tayfur, cenazede gergin anlar yaşadı. Tuğçe Tayfur babasının tabutu başında yeğeniyle tartıştı.
İşte o anlar...