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Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, İçim Yanar, Yaktı Beni ve daha nicesiyle milyonların gönlüne taht kuran Ferdi Tayfur, 79 yaşında vefat etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan usta sanatçının yıllar önce açıkladığı vasiyet ise ortaya çıktı. Tayfur'un vasiyetini görenler "Halkın sanatçısı", "Ailesini kızdıracak" yorumlarında bulundu. İşte merhum sanatçının yıllar önce açıkladığı vasiyeti...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:34 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:43
Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, İçim Yanar, Yaktı Beni ve daha nicesiyle milyonların gönlüne taht kuran Ferdi Tayfur, geçtiğimiz haftalarda çoklu organ yetmezliği ve akciğer ödemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin devam etmesi için Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

79 yıla birçok eser, milyonlarca hayran sığdıran 'Ferdi Baba' lakaplı sanatçı, acı haberiyle sevenlerini yasa boğdu.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Birçok hayranı Tayfur'un acı kaybından duyduğu üzüntüyü sanatçının şarkılarıyla dile getirdi. Merhum sanatçının şarkılarına dair açıkladığı vasiyet ise ortaya çıktı.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

70'li yıllarda yıldızı parlayan Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda vasiyeti ile ilgili söyledikleri yeniden gündem oldu.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

"BEN YAPTIM O ŞARKILARI"

Telif hakları hakkında konuşan isim şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım"

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Tayfur'un şarkılarının dijital platformlarda yayımlanması ya da dizi ve filmlerde kullanılmasından elde edilecek gelirler, yasal varisleri arasında dağıtılacak.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Vasiyetin sosyal medyada kısa sürede gündem olmasının ardından "Halkın sanatçısı", "Ailesini kızdıracak" yorumları yapıldı.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

EBRU GÜNDEŞ: BÖYLE BİR FANATİZM GÖRMEDİM

Öte yandan Ebru Gündeş'in Ferdi Tayfur ile ilgili yıllar önce yaptığı bir açıklama da tekrar gündeme geldi.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Ferdi Tayfur'un bir konserinde yaşananlardan bahseden Gündeş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, sahnede izledim. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Bunu anlatmak istiyorum; çıktı daha bir tek lafını söyledi, şarkının geri kalan hiçbirini söyleyemedi. Seyirci söylüyor. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından biridir. Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Onların bıraktıklarıyla gidiyoruz. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur. Bu insanlar hakikaten çok güzel insanlar, Türkiye'ye gelmiş özel adamlar"

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

"İNSANLAR KENDİNİ AYAKLARININ ALTINA ATIYORDU"

Merhum sanatçı Oya Aydoğan da yıllar önce katıldığı bir programda Tayfur'u şu sözlerle anlatmıştı:

"Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur gibi birçok ünlü isimle çalıştım. Ama hep demişimdir ki: Ben Ferdi Tayfur'daki şöhreti hiçbirinde yaşamadım. İnsanlar gelip kendini ayaklarının altına atıyordu 'abi seni seviyoruz' diye"

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

"EN ÇOK HAYRAN KİTLESİNE SAHİP SANATÇI"

Hakan Altun ise "Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip sanatçımız Ferdi Baba" ifadelerini kullanmıştı.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Bülent Ersoy, seneler önce Popstar yarışmasında meslektaşı için şöyle konuşmuştu: "Ferdi Bey ile çok çalıştım, sahneye çıkardı. İnanır mısınız insanlardan çıkan ses... Canından can çıkıyor gibi, öylesine alkışlanırdı!"

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Ferdi Tayfur'un cenaze töreni 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul'da AKM'de yapılacak. Daha sonra Emirgan Çınaraltı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toğrağa verilecek.