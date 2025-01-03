Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Bunu anlatmak istiyorum; çıktı daha bir tek lafını söyledi, şarkının geri kalan hiçbirini söyleyemedi. Seyirci söylüyor. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim.

Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından biridir. Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Onların bıraktıklarıyla gidiyoruz. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur. Bu insanlar hakikaten çok güzel insanlar, Türkiye'ye gelmiş özel adamlar"

"İNSANLAR KENDİNİ AYAKLARININ ALTINA ATIYORDU" Merhum sanatçı Oya Aydoğan da yıllar önce katıldığı bir programda Tayfur'u şu sözlerle anlatmıştı: "Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur gibi birçok ünlü isimle çalıştım. Ama hep demişimdir ki: Ben Ferdi Tayfur'daki şöhreti hiçbirinde yaşamadım. İnsanlar gelip kendini ayaklarının altına atıyordu 'abi seni seviyoruz' diye"

"EN ÇOK HAYRAN KİTLESİNE SAHİP SANATÇI" Hakan Altun ise "Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip sanatçımız Ferdi Baba" ifadelerini kullanmıştı.