Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı! Meğer yıllar önce açıklamış

Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, İçim Yanar, Yaktı Beni ve daha nicesiyle milyonların gönlüne taht kuran Ferdi Tayfur, geçtiğimiz haftalarda çoklu organ yetmezliği ve akciğer ödemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin devam etmesi için Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
79 yıla birçok eser, milyonlarca hayran sığdıran 'Ferdi Baba' lakaplı sanatçı, acı haberiyle sevenlerini yasa boğdu.
Birçok hayranı Tayfur'un acı kaybından duyduğu üzüntüyü sanatçının şarkılarıyla dile getirdi. Merhum sanatçının şarkılarına dair açıkladığı vasiyet ise ortaya çıktı.
70'li yıllarda yıldızı parlayan Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda vasiyeti ile ilgili söyledikleri yeniden gündem oldu.
"BEN YAPTIM O ŞARKILARI"
Telif hakları hakkında konuşan isim şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım"
Tayfur'un şarkılarının dijital platformlarda yayımlanması ya da dizi ve filmlerde kullanılmasından elde edilecek gelirler, yasal varisleri arasında dağıtılacak.
Vasiyetin sosyal medyada kısa sürede gündem olmasının ardından "Halkın sanatçısı", "Ailesini kızdıracak" yorumları yapıldı.
EBRU GÜNDEŞ: BÖYLE BİR FANATİZM GÖRMEDİM
Öte yandan Ebru Gündeş'in Ferdi Tayfur ile ilgili yıllar önce yaptığı bir açıklama da tekrar gündeme geldi.
Ferdi Tayfur'un bir konserinde yaşananlardan bahseden Gündeş, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, sahnede izledim. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var.
Bunu anlatmak istiyorum; çıktı daha bir tek lafını söyledi, şarkının geri kalan hiçbirini söyleyemedi. Seyirci söylüyor. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim.
Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından biridir. Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Onların bıraktıklarıyla gidiyoruz. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur. Bu insanlar hakikaten çok güzel insanlar, Türkiye'ye gelmiş özel adamlar"
"İNSANLAR KENDİNİ AYAKLARININ ALTINA ATIYORDU"
Merhum sanatçı Oya Aydoğan da yıllar önce katıldığı bir programda Tayfur'u şu sözlerle anlatmıştı:
"Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur gibi birçok ünlü isimle çalıştım. Ama hep demişimdir ki: Ben Ferdi Tayfur'daki şöhreti hiçbirinde yaşamadım. İnsanlar gelip kendini ayaklarının altına atıyordu 'abi seni seviyoruz' diye"
"EN ÇOK HAYRAN KİTLESİNE SAHİP SANATÇI"
Hakan Altun ise "Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip sanatçımız Ferdi Baba" ifadelerini kullanmıştı.
Bülent Ersoy, seneler önce Popstar yarışmasında meslektaşı için şöyle konuşmuştu: "Ferdi Bey ile çok çalıştım, sahneye çıkardı. İnanır mısınız insanlardan çıkan ses... Canından can çıkıyor gibi, öylesine alkışlanırdı!"
CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
Ferdi Tayfur'un cenaze töreni 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul'da AKM'de yapılacak. Daha sonra Emirgan Çınaraltı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toğrağa verilecek.