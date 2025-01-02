Ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur , şarkılarıyla kazandığı 9 Altın Plak Ödülü'nün yanı sıra sinema filmlerindeki oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahipti.

HAYRANLARI YASA BOĞULDU Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. Bazı sevenleri de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı.

Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastane önünde insan seli (AA)

Sanatçının hayranlarından Ayşegül Can, çocukluğunun Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçtiğini söyledi.

Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastane önünde insan seli (AA)

"BÖYLE BİR SANATÇI BİR DAHA YÜZ YIL BOYUNCA GELMEYECEK"

Tayfur'un vefatının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Can, "Böyle bir sanatçı bir daha yüz yıl boyunca gelmeyecek. Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik. Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.



Murat Aygın da Tayfur'un çok değerli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastane önünde insan seli (AA)

"FERDİ BABA, AİLEDEN BİRİ GİBİYDİ"

Tayfur'un Adanalı olduğunu anımsatan Aygın, kendisinin de Adana'da büyüdüğünü, onun yetiştiği mahalleyi de çok iyi bildiğini belirtti.

Sanatçının şarkılarıyla, filmleriyle büyüdüklerini anlatan Aygın, "Sinemadan çıkardık ağlardık. Sanki aynı evin içinde büyüdük. Ferdi baba, aileden biri gibiydi. Gariban babasıydı." ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastane önünde insan seli (AA)



75 yaşındaki Süleyman Akdoğan da aynı mahallenin çocuklarını olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, değerli bir insanı kaybettiğini ifade eden Akdoğan, sevenlerine başsağlığı diledi.

Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastane önünde insan seli (AA)



Abdullah Şimşek de hastanede tedaviye alındığını duyduğunda ziyaret için geldiğini, saatlerce hastanenin önünde beklediğini ancak göremediğini söyledi.