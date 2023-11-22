İrem Sak 55 kiloya bakın nasıl düşmüş! Şimdi Furkan Korkmaz'la düğün hazırlığında! "Plazma diyetine başladım..."

Ünlü oyuncu İrem Sak, geçmişteki kilo verme mücadelesiyle de dikkat çekiyor. Yıllar önce verdiği röportajda kilo verme sırrını paylaşan Sak'ın hangi yöntemi uyguladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu İrem Sak, geçmişteki kilo verme mücadelesiyle de dikkat çekiyor. Yıllar önce verdiği röportajda kilo verme sırrını paylaşan Sak'ın hangi yöntemi uyguladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
PLAZMA DİYETİ UYGULAMIŞ!
Yıllar önce verdiği bir röportajda kilolarıyla ilgili konuşan İrem Sak, "Plazma diyetine başladım. Ama yemeden de duramıyorum. Gece yarısı bile yemek yediğim oluyor. Asla sıfır bedene inemem. Zaten bedenim kıvrımlı. Bir de bana dizilerde küçücük taytlar giydiriyorlar, zayıf görünmem imkansız" dedi.
PLAZMA DİYETİ NEDİR?
Bu diyet plazma TV'lerin kişiyi basık ve olduğundan daha kilolu göstermesi sebebiyle yapılır. Ancak, bu terim genellikle bilimsel bir temele dayanmayan ve sağlıklı kilo kaybını destekleme iddiasında olan çeşitli diyet programlarını tanımlamak için kullanılır.
Kahvaltı:
🌾 Yulaf ezmesi veya tam buğday gevreği
🍌 Yarım muz veya çilek dilimleri
🥜 Badem ezmesi veya fındık
🥛 Yarım yağlı süt veya badem sütü
Ara Öğün:
🍏 Bir elma veya bir avuç ceviz
Öğle Yemeği:
🍗 Izgara tavuk göğsü veya fırınlanmış somon
🍚 Kahverengi pirinç veya bulgur pilavı
🥦 Taze sebzeler (brokoli, havuç, ıspanak vb.)
🥗 Zeytinyağlı salata
Ara Öğün:
🍦 Yoğurt veya süzme peynir
🍇 Bir avuç yaban mersini veya böğürtlen
Akşam Yemeği:
🥩 Izgara biftek veya ızgara tavuk
🍲 Quinoa veya tam buğday makarna
🍆 Fırınlanmış sebzeler (patates, kabak, biber vb.)
🥬 Yeşil salata
Ara Öğün (isteğe bağlı):
🌰 Bir avuç çiğ badem veya bir dilim ananas