İrem Sak 55 kiloya bakın nasıl düşmüş! Şimdi Furkan Korkmaz'la düğün hazırlığında! "Plazma diyetine başladım..."

PLAZMA DİYETİ UYGULAMIŞ!

Yıllar önce verdiği bir röportajda kilolarıyla ilgili konuşan İrem Sak, "Plazma diyetine başladım. Ama yemeden de duramıyorum. Gece yarısı bile yemek yediğim oluyor. Asla sıfır bedene inemem. Zaten bedenim kıvrımlı. Bir de bana dizilerde küçücük taytlar giydiriyorlar, zayıf görünmem imkansız" dedi.