Dilek Taşı'nın Macide'si Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısına bakın! İşte İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak tuttuğu kızı Zübeyde Melek...

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisinde Macide karakterini canlandıran Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. 3 çocuk annesi Zübeyde Melek'in Perihan Savaş ile olan benzerliği ise "Hık demiş burnundan düşmüş" dedirtti. İşte Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli kızı Zübeyde Melek...