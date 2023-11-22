Dilek Taşı'nın Macide'si Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısına bakın! İşte İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak tuttuğu kızı Zübeyde Melek...

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisinde Macide karakterini canlandıran Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. 3 çocuk annesi Zübeyde Melek'in Perihan Savaş ile olan benzerliği ise "Hık demiş burnundan düşmüş" dedirtti. İşte Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli kızı Zübeyde Melek...
Şerife Perihan ya da bilinen adıyla Perihan Savaş'ın hayatı merak konusu oldu. İki çocuk annesi Savaş'ın özellikle kızı Zübeyde Melek merak edilip araştırıldı.
Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek'in son halini görenler ise hayran kaldı.
Zübeyde Melek'in annesi Perihan Savaş ile olan benzerliği "Hık demiş burnundan düşmüş" dedirtirken "Güzellikte kızı annesini sollamış" yorumları yapıldı.