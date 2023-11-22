Yasemin Özilhan'in 3 beyazlı akşam yemeği sosyal medyanın diline düştü "Böyle yan yana da görünce ne bileyim..."

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. Bu evlilikten iki kızı olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Özilhan, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Akşam yemeği paylaşımı yapan Özilhan sosyal medyanın diline düştü.