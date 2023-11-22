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Yasemin Özilhan'in 3 beyazlı akşam yemeği sosyal medyanın diline düştü "Böyle yan yana da görünce ne bileyim..."

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. Bu evlilikten iki kızı olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Özilhan, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Akşam yemeği paylaşımı yapan Özilhan sosyal medyanın diline düştü.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 14:16 Güncelleme 22 Kasım 2023, 14:20
Yasemin Özilhan’in 3 beyazlı akşam yemeği sosyal medyanın diline düştü Böyle yan yana da görünce ne bileyim... 1

Aşk Oyunu dizisinde Ekin karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Doktorlar'daki Ela rolüyle yakaladı. Koçum Benim, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda da rol alan Özilhan, evlendikten sonra ekranlara veda etti. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren oyuncunun bu evlilikten iki kız evladı oldu.

Yasemin Özilhan’in 3 beyazlı akşam yemeği sosyal medyanın diline düştü Böyle yan yana da görünce ne bileyim... 2

Sosyal medyayı aktif kullanan Özilhan, Instagram paylaşımlarıyla da bolca magazin manşetlerini süslüyor.

Yasemin Özilhan’in 3 beyazlı akşam yemeği sosyal medyanın diline düştü Böyle yan yana da görünce ne bileyim... 3

Yüzü olduğu bir markanın davetinde boy gösteren Özilhan görenleri şaşkına çevirmişti geçtiğimiz günlerde.

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