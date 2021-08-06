'Help Turkey' operasyonuna tepki gösterince linç yemişti... Mehmet Ali Erbil ‘kin ve öfkeden beslenen ne çok insan varmış’ dedi isyan etti!

Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde orman yangınları için 'Help Turkey' etiketiyle başlatılan kampanyaya Mehmet Ali Erbil itiraz etmişti. Sosyal medya hesabından 'Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var' diyerek tepki gösteren ünlü şovmen yine sosyal medyada eleştirilerin de hedefi olmuştu. İşte Sabah'ın haberine göre Erbil'i hem bu itirazı hem de gelen tepkilere yorumu...
"MORAL VERMEK İSTEDİM"
Söylediklerim yüzünden günlerdir linç ediliyorum diyen Mehmet Ali Erbil'in açıklamasından satır başları...
Biraz olsun halkımıza moral vermeye çalışıyordum ama hemen sözlerimi siyasete götürdüler. Ben siyaset yapan biri değilim. Sözlerim yüzünden sosyal medyada yemediğim hakaret kalmadı. Ayıptır gerçekten. Ülkemize karşı oyun oynanıyor ben de bu oyuna karşı çıktım. Ülkemiz çok güçlü, böyle bir paylaşıma ihtiyacımız yok. Kaç tane ülkeye yardımda bulunuyoruz. 'Help Turkey' paylaşımı yapanlar bunu da görmeli. Bana yapılan böyle mesnetsiz eleştiriler karşısında şunu anladım ki, bizim ülkemizde maalesef kötülükten, kin ve öfkeden beslenen çok insan var. Ne diyeyim ki başka. Bir de şunu eklemek isterim, ekolojik durumdan dolayı tüm dünyada benzer yangınlar var.
"ÇOK ZOR BİR SÜREÇ"
Sadece küresel ısınma da değil bizdeki yangınların sebebi. Terör örgütünün de parmağı var, bunu da yok sayamayız. Zaten sosyal medyada örgüt bağlantısını gösteren videolar da çıktı. Çok zor bir süreç ülkemiz adına. Tam da bugünlerde birliğe, tek yürek olmaya ihtiyacımız var. Kendisine aykırı düşünenleri hedefe koymanın kimseye faydası olmaz. Bakın, ben sizinle daha önce yaptığım röportajda sağlık sistemini beğendiğimi açıkladığım için de günlerce lince maruz kalmıştım.