'Help Turkey' operasyonuna tepki gösterince linç yemişti... Mehmet Ali Erbil ‘kin ve öfkeden beslenen ne çok insan varmış’ dedi isyan etti!



"MORAL VERMEK İSTEDİM"

Söylediklerim yüzünden günlerdir linç ediliyorum diyen Mehmet Ali Erbil'in açıklamasından satır başları...

Biraz olsun halkımıza moral vermeye çalışıyordum ama hemen sözlerimi siyasete götürdüler. Ben siyaset yapan biri değilim. Sözlerim yüzünden sosyal medyada yemediğim hakaret kalmadı. Ayıptır gerçekten. Ülkemize karşı oyun oynanıyor ben de bu oyuna karşı çıktım. Ülkemiz çok güçlü, böyle bir paylaşıma ihtiyacımız yok. Kaç tane ülkeye yardımda bulunuyoruz. 'Help Turkey' paylaşımı yapanlar bunu da görmeli. Bana yapılan böyle mesnetsiz eleştiriler karşısında şunu anladım ki, bizim ülkemizde maalesef kötülükten, kin ve öfkeden beslenen çok insan var. Ne diyeyim ki başka. Bir de şunu eklemek isterim, ekolojik durumdan dolayı tüm dünyada benzer yangınlar var.