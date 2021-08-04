Gülben Ergen ve Atilla Taş ABD'deki yangın videosunu Türkiye gibi paylaşarak ülkemizi karalamaya çalıştı

Türkiye'de son 8 günde birçok ilde 174 orman yangını çıktı ve bunların 161'i kontrol altına alındı. Ajanstan 'Help Turkey' hareketiyle tek merkezden 2 milyon 538 bin mesaj gönderilerek başlatılan Türkiye'yi yangında aciz gösterme girişimleri milli ve yerli değerlerden uzak muhalefet, sözde sanatçılar ve gazeteciler için cevhere dönüştü.