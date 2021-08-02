Ünlü isimler ‘Help Turkey’ çağrılarına tepki gösterdi: Benim milli duygularımı yaralıyor! Nilüfer, Şehrazat, Nilgün Belgün...

Ülkemiz, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ile günlerdir yediden yetmişte canla başla mücadele ediyor. Ormanlık alanların, köylerin ve evlerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği felakete dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyordu ancak dün akşam başlatılan ve bir anda hızla büyüyen #HelpTurkey kampanyasının siyasi bir operasyon alanına çevrilmiş olması dikkat çekti.