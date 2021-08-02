Ünlü isimler ‘Help Turkey’ çağrılarına tepki gösterdi: Benim milli duygularımı yaralıyor! Nilüfer, Şehrazat, Nilgün Belgün...
Devlet, Türkiye'de eş zamanlı çıkan orman yangılarına karşı tüm imkanlarını seferber ederken içinde siyasilerin ve sanatçıların da olduğu binlerce sosyal medya hesabı, dün gece 'Help Turkey' ve 'Global Call' etiketlerini kullanarak yardım çağrılarında bulundu. Türkiye'nin gücünü küçük düşürerek yapılan bu yardım çağrısına milyonlarca Türk vatandaşı gibi Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgün de tepki gösterdi. İşte tepkilerini sosyal medyada dile getiren Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgün'ün o paylaşımları...
Ülkemiz, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ile günlerdir yediden yetmişte canla başla mücadele ediyor. Ormanlık alanların, köylerin ve evlerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği felakete dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyordu ancak dün akşam başlatılan ve bir anda hızla büyüyen #HelpTurkey kampanyasının siyasi bir operasyon alanına çevrilmiş olması dikkat çekti.
"Global call" (Küresel çağrı) başlığı altında binlerce bot hesaptan dünyaya, Türkiye'ye sözde yardım çağrısı yapıldı.
Devlet, Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı çıkan yangınlara karşı imkanlarını seferber ederken içinde siyasilerin ve sanatçıların da olduğu binlerce sosyal medya hesabı da 'Help Turkey' ve 'Global Call' etiketlerini kullanarak kampanyaya destek oldu.
Milyonlarca Türk vatandaşı ise Türkiye'nin gücünü küçük düşürerek ülkeyi çaresiz göstermek için hazırlanan bu kampanyaya tepki gösterdi.
Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgün de bazı meslektaşlarının aksine bu çağrıya destek vermediklerini ve nedeni açıkladı.