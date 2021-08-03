Memleketi karalayanlarla sahip çıkanların savaşı! Vatandaşa "koyun" diyen de var "Devletimiz büyüktür" diyen de...
Son 1 haftadır orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye, bir yandan da ülkesini dünyaya aciz göstermeye çalışanlar ve yangını fırsat bilip siyasi operasyon çekmeye çalışanlarla mücadele ediyor. Sanat camiasında bazı isimler millete hakaret edecek, "koyun" diyecek kadar ileri gitti. Bazı sözde sanatçıların yurt dışına ağlayıp" hükümetimiz yetersiz lütfen yardım edin" diye sosyal medyada duyar kasarken aslında partide eğlendiği ortaya çıktı. Bazı sanatçılar ise "Devletimiz güçlüdür, kimseye ihtiyacımız yok, bir yardım ihtiyacı olursa da diplomatik yollardan halledilir" diyerek sağ duyulu olmayı seçti.
Devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber edip, yangınların büyük bir kısmı söndürürken sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap Türkiye'nin gücünü küçümseyerek, ülkeyi dünyaya şikayet ediyor.
"BU MİLLET KOYUN MU?"
Bir dönem İyi Parti'den siyasete atılan, tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay da orman yangınlarında hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da koyun benzetmesinde bulundu
Kınay, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Olacak iş değil. Utanmadan bir de hala çıkıp gözümüzün önünde yanan yangını kontrol altına aldık diyorsunuz. Aldığınız yer neresi, dibine kadar yanacak orman. Nereyi kontrol altına aldınız? Şehrin üstüne inmesini kontrol altına aldınız. Arkada yanan 100 yıllık kızılçamları, 200 yaşlarında. Zeytin ağaçları yandı.
"NİÇİN GIKINI ÇIKARMIYOR KİMSE"
Farkında mı değilsiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter"
PARTİDE EĞLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Kapadokya'da düzenlenen bir partide eğlenmesi ardından da 'Help Turkey' paylaşımı yapması samimiyetsizliğin en güzel örneği oldu.