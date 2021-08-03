Memleketi karalayanlarla sahip çıkanların savaşı! Vatandaşa "koyun" diyen de var "Devletimiz büyüktür" diyen de...

"BU MİLLET KOYUN MU?"

Bir dönem İyi Parti'den siyasete atılan, tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay da orman yangınlarında hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da koyun benzetmesinde bulundu

Kınay, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Olacak iş değil. Utanmadan bir de hala çıkıp gözümüzün önünde yanan yangını kontrol altına aldık diyorsunuz. Aldığınız yer neresi, dibine kadar yanacak orman. Nereyi kontrol altına aldınız? Şehrin üstüne inmesini kontrol altına aldınız. Arkada yanan 100 yıllık kızılçamları, 200 yaşlarında. Zeytin ağaçları yandı.

"NİÇİN GIKINI ÇIKARMIYOR KİMSE"

Farkında mı değilsiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter"