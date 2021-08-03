Sosyal medyada "HelpTurkey" diye algı peşinde koşan Türkiye güzeli Şevval Şahin'in aslında partide eğlendiği ortaya çıktı





BU İLK FİYASKO DEĞİL!

Türkiye 2018 güzellik yarışması birincisi Şevval Şahin, bir programda, ''Atatürk herhangi bir sözünü biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Türkiye'de kaç coğrafi bölge var? Fahrettin Koca kimdir?' sorularına cevap veremeyince programı terk etmişti.