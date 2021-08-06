Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son halini nasıl biliyorsanız unutun! Zehra gitti kestirdi cümle aleme gösterdi... Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ve oyuncu-şarkıcı Hülya Avşar'ın kızları Zehra Çilingiroğlu'nu son hali göreleri şaşkına çeviriyor. Kendisi gibi son haliyle herkesi şaşırtan kızı Zehra'yla da gündeme gelen Hülya Avşar, sosyal medya ve magazinin gündeminde. Sık sık imaj değişikliği yapan Zehra yine yaptı yapacağını. Avşar Kızı'nın kızı Zehra'yı görenler, dönüp bir daha bakıyor…