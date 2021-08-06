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    • Magazin
    • 06.08.2021 13:47
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    • 06.08.2021 13:47
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    Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son halini nasıl biliyorsanız unutun! Zehra gitti kestirdi cümle aleme gösterdi

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'nun şöhreti çoktan annesini, babasını geçti. Bir süre önce fazla kilolarını veren Zehra Çilingiroğlu sık sık imaj değişikliklerine gidiyor. Daha önce Afrika örgüsü ve siyah saçla takipçilerinin karşısına çıkan Zehra Çilingiroğlu bu kez de bambaşka bir imaj değişikliğini tercih etti. Özellikle yeni imajıyla Zehra Çilingiroğlu'nun dikkat çektiği kareye binlerce beğeni geldi. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı...

    Zehra gitti kestirdi cümle aleme gösterdi

    Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son halini nasıl biliyorsanız unutun! Zehra gitti kestirdi cümle aleme gösterdi... Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ve oyuncu-şarkıcı Hülya Avşar'ın kızları Zehra Çilingiroğlu'nu son hali göreleri şaşkına çeviriyor. Kendisi gibi son haliyle herkesi şaşırtan kızı Zehra'yla da gündeme gelen Hülya Avşar, sosyal medya ve magazinin gündeminde. Sık sık imaj değişikliği yapan Zehra yine yaptı yapacağını. Avşar Kızı'nın kızı Zehra'yı görenler, dönüp bir daha bakıyor…

    57 yaşındaki ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, uzun bir süre TV ekranlarında herhangi bir dizide rol almamıştı.

    Verdiği uzun aranın ardından geçtiğimiz aylarda izleyicisi ile buluşan ve 13. bölümünde final yaparak ekranlara veda eden Masumiyet dizisinde izleyici karşısına çıkan Hülya Avşar, kendisini özleyen sevenlerini de bir hayli mutlu etmişti.

        Türkiye'de birçok filmde, programda ve dizide yer almış olan ünlü ve güzel oyuncu Hülya Avşar dizi kariyerine ilk adımını 1982'de İntibah ile atmıştı. Ardından Sevginin Gücü, Süper Yıldız, Ah Bir Zengin Olsam, Savunma, Zümrüt, Kadın İsterse, Kadın Severse, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Masumiyet dizilerinde rol alan Hülya Avşar, şimdilerde tarzıyla gündemde.

        Her dönem güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu da tıpkı annesi gibi tarzı ve görüntüsüyle sosyal medyanın ve magazinin gündemine geldi. Zehra Çilingiroğlu'nu görenler, dönüp bir kez daha baktı.

        Geçtiğimiz günlerde Alaattin Kadayfçıoğlu ile ilişkisini noktalayan Zehra Çilingiroğlu, bu ayrılık ile bir süre gündemde kalmıştı. Ardından imaj değişikliğine giden ve güzelliğini annesinden alan Zehra Çilingiroğlu, değiştirdiği imajıyla daha güçlü şekilde magazin ve sosyal medya gündemine geldi.

            Yeni imajıyla ilgili açıklamalarda bulunan Zehra Çilingiroğlu, açıklamasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

            İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ BİR YANA, GİDEN KİLOLAR DA DİKKAT ÇEKTİ

            Yaptığı açıklamaları, aşk hayatı ve yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı.

            Verdiği kilolar ile dikkatleri çeken Zehra Çilingiroğlu'nun imaj değişikliğinin yanı sıra geçirdiği fiziksel değişim de gözlerden kaçmadı.
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            Haberler Magazin Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son halini nasıl biliyorsanız unutun! Zehra gitti kestirdi cümle aleme gösterdi
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