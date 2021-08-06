Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son halini nasıl biliyorsanız unutun! Zehra gitti kestirdi cümle aleme gösterdi... Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ve oyuncu-şarkıcı Hülya Avşar'ın kızları Zehra Çilingiroğlu'nu son hali göreleri şaşkına çeviriyor. Kendisi gibi son haliyle herkesi şaşırtan kızı Zehra'yla da gündeme gelen Hülya Avşar, sosyal medya ve magazinin gündeminde. Sık sık imaj değişikliği yapan Zehra yine yaptı yapacağını. Avşar Kızı'nın kızı Zehra'yı görenler, dönüp bir daha bakıyor…
57 yaşındaki ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, uzun bir süre TV ekranlarında herhangi bir dizide rol almamıştı.
Verdiği uzun aranın ardından geçtiğimiz aylarda izleyicisi ile buluşan ve 13. bölümünde final yaparak ekranlara veda eden Masumiyet dizisinde izleyici karşısına çıkan Hülya Avşar, kendisini özleyen sevenlerini de bir hayli mutlu etmişti.