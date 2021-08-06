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    • Magazin
    • 06.08.2021 09:54
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    • 06.08.2021 09:54
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    Gırtlak gırtlağa gelmeleri an meselesi TV 8'de Galatasaray krizi! Masterchef stüdyosu fena karıştı en ufak sözüne tahammülü yok

    Masterchef'in final turu ilk grubunda ana kadro yarışmacılarının ilk 6'lısı yavaş yavaş tamamlanırken daha şimdiden ortam gergin... Jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu memnun etmek ve geçer not almak adına ter döken Masterchef yarışmacıları elinden geleni yapmaya devam ediyor. Gergin ortam yarışmacılar arasında da gerginliğe neden oluyor. Final turu başladığından bu yana sürekli didişen Fikret ve Tunahan, bu kez de Galatasaray örneği yüzüden karşı karşıya geldi ve ipler fena halde gerildi. Fikret'in en ufak sözüne tahammülü olmayan Tunahan Ak sözünü esirgemedi. İşte detaylar ve yaşananlar.

    Gırtlak gırtlağa gelmeleri an meselesi!

    Gırtlak gırtlağa gelmeleri an meselesi TV 8'de Galatasaray krizi! Masterchef stüdyosu fena karıştı en ufak sözüne tahammülü yok... Masterchef'in final turunun en çok konuşulan yarışmacıları Fikret ve Tunahan yeniden karşı karşıya geldi. Ana kadroya kalmak için ter döken Masterchef yarışmacıları arasında önce Yin Yang krizi çıkmıştı. Masterchef'in yayınlanan son bölümünde bu kez 'Galatasaray' krizi yaşandı. . Fikret'in Galatasaray maçı örneğini vermesi Tunahan'ı kızdırdı. İşte Fikret ve Tunahan arasındaki gerginliğin detayları...

    MasterChef Türkiye 2021'in 5 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde final turunda Fikret ve Tunahan arasında gerginlik yaşandı.

    "DÖRT GÜNDE DÖRT GOL YEDİM"

    Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına çıkan Fikret, dört gündür final turuna kalamadığı için duygularını anlattı. 1988-89 sezonunda Galatasaray - Neuchatel Xamax arasındaki maç örneğini veren Fikret, "
    Ben birisine iğne sokunca mutlaka çuvaldızı kendime sokarım. Eleştiri yapmadıkça gelişemez. Ben dört günde dört gol yedim. Ama bu demek değil ki beş gol atamayacağım. Galatasaray, Neuchatel Xamax'a 3-0 yenilince dönüşte Mustafa Denizli, 'Biz de 5 gol atacağız' demişti ve Galatasaray ikinci maçı 5-0 kazanmıştı. Bence o maç bu maç" dedi.

        "UTANÇ HALİNDEYİM"

        MasterChef'te final turuna kalamayan bir başka yarışmacı olan Tunahan ise Fikret'in verdiği örneğe kızdı.

        Tepkisini dile getiren Tunahan "Final turuna çıkamadığım için hiç mutlu değilim. Sıfırım şu an. Buraya futbol yorumlamaya değil yemek yapmaya geldim. Kimse vakit harcamasın farklı programlara katılabilirler. Burası yemek programı. Ben çıkardığım tabaklar yüzünden konuşamıyorum ve utanç halindeyim. Örneklerimiz yemeklerimiz olmalı ve kendi yaptığım yemeklerden hiç mutlu değilim" şeklinde konuştu.

        YİN YANG KRİZİ YAŞAMIŞLARDI

        İkili daha önce de karşı karşıya gelmişti. Final turunda en iyi yemeği yapabilmek için mücadele eden Tunahan, stüdyoya büyük bir 'Yin Yang' simgesi ile gelerek herkesi şaşırtmıştı. Simgeyi kaldırarak "Sözlerime başlamadan önce sizi bir sanat eseri ile düşünmeye davet edeceğim." diyen Tunahan, bir arkadaşına göndermede bulunarak, "Burası bir rehabilitasyon merkezi değil, dengesiz insanların burada işi olmaması lazım" şeklinde konuştu.

            Stüdyoda yaşanan gergin anlarda bir arkadaşını iki yüzlülükle suçlayan Tunahan'ın, yarışmacı arkadaşı Fikret'e gönderme yaptığı anlaşıldı. "Sonuç ne olursa olsun, neysem o oldum" diyen Tunahan Ak'ın konuşması sonrası Fikret de söze dahil oldu.

            Tunahan, üstü kapalı sözlerin kendisi için gönderme olduğunu anlayan Fikret'e Mevlana'nın sözü ile gönderme yaparak "Ya olduğunuz gibi görünün, ya da göründüğünüz gibi olun" dedi.

            Söz alarak üstüne alınmadığını söyleyen ancak Tunahan'ın üstü kapalı göndermesini yanıtlayan Fikret'e Tunahan'dan yine sert sözler gelmişti.

            Dün akşam ilk turda yemeklerini yapan yarışmacılardan bir üst tura geçen Ateş, Mete, Umutcan, Sergen ve Tunahan oldu.

                Son ikiye kalan Sergen ile Tunahan arasından şefler seçimini yaptı. Oy çokluğu ise MasterChef 2021 kadrosuna seçilen isim Tunahan oldu. Yarışmacı bu turda barbunyalı profiterol yaparak şeflerin takdirini kazandı.
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