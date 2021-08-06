Gırtlak gırtlağa gelmeleri an meselesi TV 8'de Galatasaray krizi! Masterchef stüdyosu fena karıştı en ufak sözüne tahammülü yok

Stüdyoda yaşanan gergin anlarda bir arkadaşını iki yüzlülükle suçlayan Tunahan'ın, yarışmacı arkadaşı Fikret'e gönderme yaptığı anlaşıldı. "Sonuç ne olursa olsun, neysem o oldum" diyen Tunahan Ak'ın konuşması sonrası Fikret de söze dahil oldu.

Tunahan, üstü kapalı sözlerin kendisi için gönderme olduğunu anlayan Fikret'e Mevlana'nın sözü ile gönderme yaparak "Ya olduğunuz gibi görünün, ya da göründüğünüz gibi olun" dedi.