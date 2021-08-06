Gırtlak gırtlağa gelmeleri an meselesi TV 8'de Galatasaray krizi! Masterchef stüdyosu fena karıştı en ufak sözüne tahammülü yok... Masterchef'in final turunun en çok konuşulan yarışmacıları Fikret ve Tunahan yeniden karşı karşıya geldi. Ana kadroya kalmak için ter döken Masterchef yarışmacıları arasında önce Yin Yang krizi çıkmıştı. Masterchef'in yayınlanan son bölümünde bu kez 'Galatasaray' krizi yaşandı. . Fikret'in Galatasaray maçı örneğini vermesi Tunahan'ı kızdırdı. İşte Fikret ve Tunahan arasındaki gerginliğin detayları...
MasterChef Türkiye 2021'in 5 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde final turunda Fikret ve Tunahan arasında gerginlik yaşandı.
"DÖRT GÜNDE DÖRT GOL YEDİM"
Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına çıkan Fikret, dört gündür final turuna kalamadığı için duygularını anlattı. 1988-89 sezonunda Galatasaray - Neuchatel Xamax arasındaki maç örneğini veren Fikret, "
Ben birisine iğne sokunca mutlaka çuvaldızı kendime sokarım. Eleştiri yapmadıkça gelişemez. Ben dört günde dört gol yedim. Ama bu demek değil ki beş gol atamayacağım. Galatasaray, Neuchatel Xamax'a 3-0 yenilince dönüşte Mustafa Denizli, 'Biz de 5 gol atacağız' demişti ve Galatasaray ikinci maçı 5-0 kazanmıştı. Bence o maç bu maç" dedi.