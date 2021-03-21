Fikret'in yaptıklarıyla herkesi çıldırttığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan son gelişmeler Demir'i çileden çıkardı. Ortalığın karıştığı bölümde taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırladı. Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktı. Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verdi. Olayın duyulması Fikret'i mutlu etti ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşine düştü ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başladı. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanını bekliyor. İşte son bölümde yaşananlar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 89.BÖLÜM FRAGMANI
Zengin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Şirin Öten, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Mehmet Polat, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Turgay Aydın, Selin Yeninci,Serpil Tamur, Polen Emre ve Selin Genç isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 89.bölüm fragmanı şu an için henüz aktarılmadı...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 89.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yapımcığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 89.bölümüyle 25 Mart Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Demir ve Züleyha için ikinci bahar...
Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır.
DEMİR'İN ÖFKESİ DE FİKRET'İN KİNİ DE BÜYÜYOR
Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir. Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.