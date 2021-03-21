MÜJGAN, ÜMİT'İN SIRRINI BİLİYOR

Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğrar. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmektedir. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya iter!

SANİYE BU KEZ GAFFUR'A NE CEZA VERECEK?

Gülten, yolunu kesen alacaklı meselesini Gaffur'a anlatır. Gaffur elbette olayların öyle olmadığını, konuşup halledeceğini de söyler ama ikisinin henüz farkında olmadığı gerçek, Saniye'nin onları duymasıdır! Bu Gaffur için yolu sonu gibi görünmektedir.

Züleyha, tıpkı Hünkar gibi hastalık falan dinlemeden işinin başına dönmeye karar verir. Demir onun bu tavrından çok mutludur. Ona bir sürprizi olduğunu söyler. Saniye konak bahçesinde o günün işlerini dağıtır. Gaffur'a tezek toplama görevi verir. Gaffur barışmaya çalışsa da Saniye'nin öfkesi dinmiyordur. Züleyha ve Demir de bir şeyler olduğunu anlar.