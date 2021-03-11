Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in annesini görenler şaşıp kalıyor! Böyle anne mi olur...

Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Geçtiğimiz bölümlerde gelinlik giyen Selin Genç sosyal medyada da oldukça aktif. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Genç'in annesini görenler şaştı kaldı. Selin Genç ve annesinin fotoğrafını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel güzel Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.